عاجل | الخارجية القطرية: حماس أرسلت إلى الوسطاء ردا يمكن وصفه بالإيجابي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أرسلت إلى الوسطاء ردا على مقترحاتهم بشأن الهدنة والرد يمكن وصفه بالإيجابي.

وقال الأنصاري لوكالة الأنباء القطرية إن الوفد القطري سيتوجه صباح اليوم الثلاثاء إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين عبر الوسطاء، وأشار إلى أن قطر تأمل في أن تتوج الجولة بالتوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع.