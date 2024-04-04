"بدّي توصل رسالتي للعالم".. استغاثة طفل غزي نجا من مجزرة مجمع الشفاء

"يا أنس زي ما بتوصل رسالتك للعالم، بدّي توصل رسالتي للعالم"، بهذه العبارة وجّه الطفل عمر الحصري الناجي الوحيد من عائلته من مجزرة مستشفى الشفاء الطبي استغاثته إلى العالم.

ونشر الصحفي أنس الشريف مقطع فيديو -عبر حسابه على إنستغرام- يظهر فيه الطفل عمر وهو ممد على السرير والحروق ظاهرة على وجهه وجسده، وقال عمر في الفيديو، "أنس وصل لي رسالة للعالم، أني بدّي أسافر أنا مريض وبدّي أتعالج، أنا حالتي صعبة وبدّي أسافر".

وعلق أنس الشريف على الفيديو بالقول "عمر الحصري هو صبي صغير يعاني من حروق شديدة وتبعات حادث مأساوي أدى إلى انهيار 7 طوابق فوقه. عمر، الذي فقد عائلته في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مجمع الشفاء الطبي، لم يتبق له سوى والده".

وأضاف أنس "وتشمل معاناة عمر اليومية آلامًا شديدة في أثناء تغيير الضمادات دون استخدام أي مخدر، ويصف الطفل عمر بأنه عذاب يشبه الاحتجاز تحت الأنقاض أو في نفق أو تابوت مختنق"، وأشار أنس إلى أن عمر موجود في مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع.

وحصد الفيديو ما يقارب من مليون مشاهدة منذ أن نشر أنس الشريف الفيديو عبر حسابه على إنستغرام.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب بشكل كامل -فجر الاثنين الماضي- من داخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي مدينة غزة بعد عملية اقتحام وحصار استمرت أسبوعين، بينما عُثر على مئات الجثث داخل المجمع وفي المنطقة المحيطة به.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني نحو 300 جثة حتى هذه اللحظة.