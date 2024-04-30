الاحتلال يقتحم مدنا في الضفة وطعن جندي بالقدس

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي -الثلاثاء- مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددا من الفلسطينيين، مما أسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة في عدة مناطق، في حين استشهد فلسطيني جنوب الضفة، إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب.

في الأثناء، قال مراسل الجزيرة في نبأ عاجل ظهر اليوم إن جنديا إسرائيليا أصيب بعد تعرضه للطعن قرب باب الساهرة في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس.

وقبل ذلك تحدث المراسل عن قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على شاب بالبلدة القديمة في القدس للاشتباه بنيته تنفيذ عملية طعن.

وخارج القدس، قال شهود عيان إن قوات إسرائيلية دهمت عددا من المنازل الفلسطينية في مخيم عسكر القديم شرق نابلس، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأوضحوا أن جيش الاحتلال هدد عائلات بهدم بيوتهم في حال عدم تسليمهم أبنائهم.

بدورها، أفادت مصادر بأن الجيش اقتحم بلدة سيلة الظهر جنوبي جنين (شمال) ودهم عددا من منازلها، واعتقل فلسطينيا على الأقل، بالإضافة إلى سلسلة اقتحامات ليلية استهدفت بلدة عنبتا شرقي طولكرم (شمال)، وبلدات في محافظتي بيت لحم والخليل (جنوب).

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب مدرسة طارق بن زياد جنوب الخليل، مما أدى لإصابة العشرات من الطلبة والمعلمين بحالات اختناق.

كما اقتحمت مدرسة أخرى في البلدة القديمة الخليل وأعتقلت موظفا عقب الاعتداء عليه قبل تكبيله واعتقاله.

إغلاق وملاحقة

وتتعرض مدارس البلدة القديمة لعمليات إغلاق وملاحقة الطلبة والمدرسين من قبل قوات الاحتلال التي عطلت المسيرة التعليمية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، عبر إغلاق بواباتها الرئيسية، ونصب الحواجز العسكرية.

وأكدت مصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من الفلسطينيين في مدينة الخليل، وداهمت عددا من المنازل، وانتشرت في باب الزاوية، وحارة الشيخ وحبايل الرياح ومنطقة مفرق أبو الحلاوة.

كما أطلقت القوات قنابل صوتية تجاه طلبة المدارس في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وداهمت المنطقة، ونصبت حاجزا عسكريا، وأوقفوت المركبات، ودقق في هويات المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 مواطنين في قرية رنتيس شمال غرب رام الله، كما اعتقلت مواطنين -أحدهما سيدة- من قرية عيلة علي شرق بيت لحم.

#صور| آثار الخراب الذي خلفه الاحتلال بأحد المنازل بعد اقتحامه في مخيم عسكر شرق نابلس. pic.twitter.com/dKPY9eobTg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 30, 2024

ضرب مبرح

في حين أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) استشهاد العامل الفلسطيني حسن ربحي منسية، بعد مطاردته من قبل جنود الاحتلال خلال توجهه إلى عمله، ثم اعتقاله، والاعتداء عليه في بلدة الظاهرية جنوب الضفة.

وقالت إن قوات الاحتلال اعترضت مركبة كانت تقل حسن مع مجموعة شبان، في حي بطن الأقرع ببلدة الظاهرية، وطاردته داخل إحدى البنايات، واعتقلته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم ألقته من على سطح البناية التي كان متواجد فيها، ما تسبب باستشهاده.

تغطية صحفية| نقلاً عن مصادر عائلية… ارتقاء الشاب ربحي منسية من الظاهرية جنوب الخليل بعد مطاردته من قبل جنود الاحتلال خلال توجهه إلى عمله ثم اعتقاله والاعتداء عليه وإلقائه من فوق عمارة. pic.twitter.com/AhholeVNLz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 30, 2024

وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول صعد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس، مخلفا إضافة إلى الاعتقالات 491 شهيدا ونحو 4 آلاف و900 جريح، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى يوم أمس الاثنين.