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عاجل| رويترز عن رئيس الحكومة الإسبانية: بعد تفكير متأن قررت البقاء في منصبي

29/4/2024-|آخر تحديث: 29/4/202412:25 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : رويترز