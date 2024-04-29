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تونسيون يطردون السفير الإيطالي من معرض الكتاب دعما لغزة

تونسيون يطردون السفير الإيطالي من معرض الكتاب دعما لغزة (منصات التواصل).
29/4/2024

تفاعل رواد العالم الافتراضي مع فيديو لشن مجموعة من النشطاء هجوما حادا على سفير إيطاليا في تونس أليساندرو بروناس خلال وجوده في معرض تونس الدولي للكتاب احتجاجا على ما وصفوه "بتواطؤ إيطاليا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والتغطية على حرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني"، وطالبوه بالخروج من المعرض.

وأظهرت مقاطع فيديو مجموعة من أعضاء "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" وهم يهتفون "إيطاليا هي هي إيطاليا فاشية"، و"الحرية لفلسطين"، رافعين أعلام فلسطين.

وبدأ الفيديو بالانتشار بين جمهور منصات التواصل، وعلق مغردون على الموقف الذي وصفوه بالمشرف وقالوا إن من وصفوهم بشرفاء تونس لم يقبلوا بوجود من يدعم أو يشارك بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

وقال آخرون إنه لو طَرد العرب كل من يشارك أو يدعم حرب الإسرائيلية على غزة لانتهت الحرب منذ وقت طويل.

وانطلقت الدورة الـ38 لمعرض تونس الدولي للكتاب يوم الجمعة في قصر المعارض بالكرم بمشاركة 25 دولة من بنيها إيطاليا (ضيف الشرف) مع تخصيص أنشطة وبرامج تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي