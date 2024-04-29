تونسيون يطردون السفير الإيطالي من معرض الكتاب دعما لغزة

تفاعل رواد العالم الافتراضي مع فيديو لشن مجموعة من النشطاء هجوما حادا على سفير إيطاليا في تونس أليساندرو بروناس خلال وجوده في معرض تونس الدولي للكتاب احتجاجا على ما وصفوه "بتواطؤ إيطاليا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والتغطية على حرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني"، وطالبوه بالخروج من المعرض.

وأظهرت مقاطع فيديو مجموعة من أعضاء "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" وهم يهتفون "إيطاليا هي هي إيطاليا فاشية"، و"الحرية لفلسطين"، رافعين أعلام فلسطين.

وبدأ الفيديو بالانتشار بين جمهور منصات التواصل، وعلق مغردون على الموقف الذي وصفوه بالمشرف وقالوا إن من وصفوهم بشرفاء تونس لم يقبلوا بوجود من يدعم أو يشارك بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من 6 أشهر.

شرفاء وابطال واحرار تونس ، لم يقبلوا بوجود مشارك في إبادة غزة ، ملطخة يديه بدماء اطفالها بينهم ، فارتفعت اصواتهم وتحركت روحهم الحره ، مشاهد للحظة طرد السفير الايطالي من معرض الكتاب في تونس . لو طرد العرب كل من شارك في إبادة غزة ، لانتهت الحرب منذ وقت طويل . وللاسف هناك… pic.twitter.com/dD8V6d1plf — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 28, 2024

وقال آخرون إنه لو طَرد العرب كل من يشارك أو يدعم حرب الإسرائيلية على غزة لانتهت الحرب منذ وقت طويل.

وانطلقت الدورة الـ38 لمعرض تونس الدولي للكتاب يوم الجمعة في قصر المعارض بالكرم بمشاركة 25 دولة من بنيها إيطاليا (ضيف الشرف) مع تخصيص أنشطة وبرامج تضامنية مع الشعب الفلسطيني.