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بدء محاكمة 9 أشخاص في ألمانيا بتهمة التخطيط لانقلاب

First "Reichsbürger" Trial Begins In Stuttgart STUTTGART, GERMANY - APRIL 29: The presiding judge Joachim Holzhausen (C) opens the "Reichsbürger" ("Empire citizens") trial on April 29, 2024 in Stuttgart, Germany. Nine men are facing trial for their involvement in a conspiracy of the "Patriotic Union" led by a far-right aristocrat named Heinrich VIII Prince Reuss, who intended to overthrow the German government and revive the German Empire. Police raided the group in 2022 and arrested 25 people, including Reuss, as well as former Bundestag MP and Alternative for Germany (AfD) member Birgit Malsack-Winkemann and former police and special forces members. Two other trials of accused, including Reuss, will begin in coming weeks in Frankfurt and Munich. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images) DATE 29/04/2024 SIZE 8256 x 5504 Country Germany SOURCE Getty Images/Thomas Lohnes
الجلسة الأولى للمحكمة الإقليمية العليا بمدينة شتوتغارت الألمانية للنظر في القضية (غيتي)
29/4/2024-|آخر تحديث: 29/4/202411:45 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بدأت -اليوم الاثنين- محاكمة غير مسبوقة في تاريخ ألمانيا المعاصر لـ9 متهمين بالانتماء لشبكة مسلحة كانت تعد لانقلاب، وخلّف تفكيكها نهاية عام 2022 صدمة في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن هؤلاء المتهمين ينتمون لجماعة يمينية متطرفة تعرف بـ"حركة مواطني الرايخ" وقد مثلوا أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة شتوتغارت بتهم الإرهاب والخيانة العظمى والسعي للإطاحة بالحكومة.

وأوضحت الوكالة أن الجماعة المتطرفة التي ينتمي إليها المتهمون ترفض شرعية الدولة الألمانية الحديثة، وأن المتهمين التسعة يواجهون اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية و"الإعداد لعملية خيانة".

والمشتبه بهم التسعة هم أول من يمثل أمام هذه المحكمة من بين 26 عضوا في الشبكة المتطرفة.

ومن المقرر عقد محاكمتين أخريين -في غضون أسابيع قليلة- في فرانكفورت وميونخ لبقية المجموعة.

ومن بين المتهمين جنود سابقون وقاضٍ سابق في برلين وعضوة بالبرلمان عن  حزب "بديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

First "Reichsbürger" Trial Begins In Stuttgart STUTTGART, GERMANY - APRIL 29: Journalist and spectators wait for entrance on the the first day of the "Reichsbürger" ("Empire citizens") trial on April 29, 2024 in Stuttgart, Germany. Nine men are facing trial for their involvement in a conspiracy of the "Patriotic Union" led by a far-right aristocrat named Heinrich VIII Prince Reuss, who intended to overthrow the German government and revive the German Empire. Police raided the group in 2022 and arrested 25 people, including Reuss, as well as former Bundestag MP and Alternative for Germany (AfD) member Birgit Malsack-Winkemann and former police and special forces members. Two other trials of accused, including Reuss, will begin in coming weeks in Frankfurt and Munich. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images) DATE 29/04/2024 SIZE 5262 x 3508 Country Germany SOURCE Getty Images/Thomas Lohnes
الجلسة التي جرت اليوم هي الأولى من بين 3 محاكمات لـ26 متهما بالقضية (غيتي)

ويواجه أحد التسعة تهمة إضافية بالشروع في القتل لإطلاقه النار على أحد عناصر الشرطة خلال تفتيش منزله في مارس/آذار 2023، وهو ما أدى لإصابة الشرطي.

وذكرت وكالة الأنباء أن الجماعة اليمينية المتطرفة يرأسها الأرستقراطي هاينريش الـ13 برينتس رويس، وهو رجل أعمال من أصول ملكية، وقد لفت انتباه الرأي العام بعد عمليات دهم شنتها الشرطة ضد جماعته في مناطق عديدة في ألمانيا وخارجها في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وسيحاكم رويس مع 8 قادة آخرين مفترضين من بينهم نائبة سابقة من اليمين المتطرف وضابط سابق بالجيش، في فرانكفورت اعتبارا من 21 مايو/أيار المقبل.

وتم تشكيل هذه المجموعة نهاية يوليو/تموز 2021، وتتكون من تنظيم سياسي وآخر عسكري، وتسعى للانقلاب على نظام الحكم في ألمانيا وفق ما ورد بوكالة الصحافة الفرنسية.

المصدر : الفرنسية + وكالة الأنباء الألمانية