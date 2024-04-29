رئيس الوزراء القطري يبحث مع بلينكن الأوضاع في غزة

قالت وزارة الخارجية القطرية، إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اجتمع مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة السعودية الرياض، وبحثا جهود إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق قطاع غزة.

وخلال الاجتماع أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، عن قلق دولة قطر البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

كما جدد الوزير القطري -وفقا لبيان الخارجية- التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأميركي أعرب عن شكر بلاده لدولة قطر على مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة.

اجتماعات الرياض

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أميركي لرويترز إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الاثنين.

وقد التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، في الرياض وزراء خارجية دول المنطقة (قطر، والسعودية، والإمارات، ومصر، والأردن، وفلسطين) وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالعاصمة السعودية.

كما عقد في الرياض اليوم اجتماع آخر، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى الرياض في أول محطة من جولة أوسع في الشرق الأوسط، لمناقشة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي تفاصيل الاجتماعات التي جرت في الرياض اليوم دعت دولة قطر إلى وقف إطلاق النار في غزة اليومَ وفورا.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم الأميركي، إنّ فشل المجتمع الدولي في حل القضية الفلسطينية هو التحدي الأبرز لتحقيق السلام.

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض إنّ الولايات المتحدة لم تطلع على خطة من إسرائيل بشأن رفح تضمن توفير الحماية للمدنيين.

وأضاف بلينكن أن واشنطن لا يمكنها دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح، في غياب خطة لحماية المدنيين في غزة.

ووجه الوزير الأميركي -خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي- الشكر لدولة قطر على الجهود التي تبذلها من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار هناك.