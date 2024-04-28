مفتي عُمان يشيد بـ"انتفاضة" الطلاب بأميركا وأوروبا دعما لغزة

أشاد مفتي عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بما وصفها بـ"انتفاضة" الطلاب في الولايات المتحدة وأوروبا دعما لأهالي قطاع غزة الذين يواجهون حربا إسرائيلية منذ نحو 7 أشهر.

جاء ذلك وفق منشور لمفتي عمان، عبر حسابه الموثق بمنصة "إكس"، وسط تواصل الاحتجاجات الطلابية بعدة جامعات أميركية وأوروبية.

وقال مفتي عمان "نحيي انتفاضة الطلاب والمدرسين في الجامعات الأميركية والأوروبية استنكارا للإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال في قطاع غزة".

وأضاف الخليلي: "نرجو أن تعم (تلك الانتفاضة) جميع الجامعات. وفي هذا عبرة لمن يؤثرون سياسة الانبطاح، ويسارعون إلى التطبيع مع العدو المحتل"، في إشارة لإسرائيل.

نحيي انتفاضـ.ـة الطلاب والمدرسين في الجامعات الأمريكية والأوروبية استنكارا للإبـ.ـادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتـ.ـلال في قطاع غـ.ـزة، ونرجو أن تعم جميع الجامعات.

وفي هذا عبرة لمن يؤثرون سياسة الانبطاح، ويسارعون إلى التطبيع مع العدو المحتـ.ـل. pic.twitter.com/iDuyLZEDzG — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) April 27, 2024

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، وتم اعتقال العشرات من طلاب الجامعة خلال المظاهرات.

وامتدت المظاهرات إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وجامعة كارولينا الجنوبية، ووصلت كذلك شرارة الاحتجاجات إلى جامعات في أوروبا.