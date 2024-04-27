مظاهرات في مدن أوروبية تضامنا مع غزة

شهدت مدن أوروبية مظاهرات ووقفات للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 6 أشهر على القطاع المحاصر، والذي أودى بحياة أكثر من 34 ألف شهيد.

وفي العاصمة البريطانية، شارك الآلاف في النسخة 12 من "المسيرة الوطنية من أجل غزة" والتي انطلقت من أمام مبنى البرلمان، وشاركت فيها منظمات مجتمع مدني، ونقابات، ويهود مناهضون للصهيونية، وعمال في القطاع الصحي، إضافة إلى طلاب جامعيين.

وكان من بين المشاركين في المسيرة، رئيسة وزراء حكومة أيرلندا الشمالية الإقليمية ميشيل أونيل، ورئيس البعثة الفلسطينية في لندن حسام زملط.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها "غزة تشهد إبادة جماعية" و"إسرائيل دولة إرهاب" مطلقين شعارات من قبيل "فلسطين حرة" و"أوقفوا الاحتلال الإسرائيلي".

كما تخللت المظاهرة احتجاجات ضد الحكومة البريطانية التي اتهموها بالشراكة في "الإبادة الجماعية" بغزة.

ودعا المتظاهرون الحكومة لاستئناف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد تعليقه على خلفية مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين من الوكالة في هجوم طوفان الأقصى الذي استهدف إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانب آخر، قال المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام إن مدنا أوروبية أخرى شهدت مظاهرات مؤيدة لغزة، وبث عبر صفحته بموقع فيسبوك مشاهد لوقفات في بريمن وبرلين وهامبورغ الألمانيتين، وفي هلسنبوري وأوبسالا ومالمو بالسويد.

وتحدث المركز عن خروج العشرات من المتظاهرين، في مدن كوبنهاغن وأودنسه وأرهوس الدانماركية، وفي العاصمة النمساوية فيينا، في مسيرات داعمة لقطاع غزة ومطالبة بوقف الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب بيانات فلسطينية وأممية.