"بانوراما الجزيرة نت" الضفة الغربية.. اقتحامات الأقصى وتصاعد المقاومة

تتناول الحلقة الجديدة من "بانوراما الجزيرة نت" التطورات في الضفة الغربية التي شهدت أسبوعا ساخنا جمع بين تواصل المقاومة وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية خصوصا في القدس بالتزامن مع عيد الفصح اليهودي.

فبعد أكثر من 200 يوم، لم تنجح خطط الاحتلال الإسرائيلي لعزل غزة عن الضفة الغربية، ويوما وراء الآخر، تتأكد تلك الحقيقة مع تصاعد المقاومة في الضفة الغربية، التي وصل عدد شهدائها خلال الأيام الماضية إلى نحو 500 إضافة إلى 5 آلاف جريح و8430 أسيرا.

الأيام الماضية شهدت عمليات مقاومة، كما شهدت أيضا استمرارا للاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال وانضافت إليها محاولات مستوطنين ومسؤولين متطرفين اقتحام المسجد الأقصى لذبح القرابين بمناسبة عيد الفصح اليهودي.