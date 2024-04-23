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"ناصح وطويل".. هكذا يتعرف الغزيون على الشهيد مجهول الهوية

الشهيد المجهول - غزة
شهيد مجهول الهوية في غزة (مواقع التواصل)
23/4/2024

"الشهيد مجهول ناصح وطويل ولابس ترنق توتي على كحلي، الشهيد مجهول كان لابس جاكت أسود" عبارتان التقطتا من لافتات موضوعة فوق كل قبر شهيد مجهول الهوية، لتصف حالته بسبب عدم التعرف على هويته، في مشهد متكرر منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونشر المصور الفلسطيني يوسف ياسر -عبر حسابه على منصة إنستغرام- صورة لقبر شهيد مجهول الهوية وصف بملامحه وملابسه أملا في أن يتم التعرف عليه.

وتكررت الصور ولقيت تفاعلا وتداولا كبيرين على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت استياء أغلب النشطاء، فقال أحدهم "متخيلين وين وصلنا كيف أهالينا يتعرفون على الشهداء متخيلين؟".

بينما وجد بعض النشطاء أن اللافتة -التي وضعت على قبر شهيد مجهول الهوية تصفه وتصف ملابسه- كانت أملا ضئيلا من الذين أكرموه بالدفن بأن يتعرف عليه أحد من أفراد عائلته.

وقد انتشل الدفاع المدني بغزة 73 جثة جديدة من المقابر الجماعية في مجمع ناصر بخان يونس ليرتفع إجمالي الجثث إلى 283. كما اكتشف 3 مقابر جماعية، وقد تم التعرف على 42 شهيدا، أما الباقي فمجهول الهوية، وقد تكرر المشهد في عدة مجازر بالقطاع.

وفي اليوم الـ200 من العدوان على غزة، تواصل قوات الاحتلال قصفها المكثف على مناطق عدة وسط القطاع. وقد كشفت وزارة الصحة بالقطاع عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 ألفا و183 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 77 ألفا و143 جريحا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي