تركيا تحذر من تداعيات التوتر بين إسرائيل وإيران

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان -اليوم السبت- من التداعيات السلبية للتوتر بين إسرائيل وإيران، خلال اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري في إسطنبول.

وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري، إن السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة هو عدم اكتراث الغرب بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مضيفا أنه في حال لم يتم احتواء الأزمة في المنطقة، فسوف تنتقل إلى شوارع الدول الغربية وبقية دول العالم.

وأردف أن ما يحدث في فلسطين يثير زلازل بمناطق أخرى، وضرب مثالا على تأثير الأزمة على حركة التجارة ووصول البضائع، إضافة إلى تأثيرها على الأوضاع شرقا وغربا.

من جهته، حث وزير الخارجية المصري إيران وإسرائيل على ضبط النفس وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مؤكدا أن بلاده تعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي 13 أبريل/نيسان الجاري شنت إيران هجوما على إسرائيل أسمته "الوعد الصادق" أطلقت من خلاله عشرات الصواريخ والمسيّرات من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك ردا على استهداف قنصليتها بدمشق وقتل عدد من القادة العسكريين في قصف إسرائيلي مطلع الشهر الجاري.

وفجر أمس الجمعة، أفادت السلطات الإيرانية بوقوع انفجارات بسماء مدينة أصفهان، ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل نفذت ضربات انتقامية ردا على الهجوم الإيراني، بينما لم تعلق إسرائيل على الهجوم.