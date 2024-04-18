مخاوف إسرائيلية من أوامر اعتقال دولية لنتنياهو

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، بسبب الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى حصول إسرائيل على معلومات ترجّح إصدار المحكمة أوامرها قبل نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري.

وكشفت القناة عن عقد مكتب نتنياهو اجتماعا طارئا، أمس الأول الثلاثاء، لبحث أوامر الاعتقال المحتملة، شارك فيه وزراء القضاء والخارجية والشؤون الإستراتيجية وخبراء قانونيون.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو طالب وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتهما إسرائيل، بالتدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال من قِبل المحكمة الجنائية.

وفي 20 مارس/آذار الماضي كتبت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية عن تلك المخاوف قائلة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يستعد لمعركة ما بعد الحرب".

ومع فتح قطاع غزة أمام الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان في اليوم التالي للحرب، يتوقع جيش الاحتلال "قفزة كبيرة في المطالبات بإصدار أوامر اعتقال دولية لجنوده، وتوجيه لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب"، حسب الصحيفة.