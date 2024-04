ليندسي غراهام يدعو الكونغرس لمساعدة إسرائيل دون شروط

يبحث مجلس النواب الأميركي تقديم مساعدات لإسرائيل، في حين عبّر السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام عن أمله في أن يوافق المجلس على حزمة مساعدات مستقلة لإسرائيل دون أي شروط على الأسلحة.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن المجلس سيبحث تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا عبر تشريعين منفصلين هذا الأسبوع، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون يجمع بين الاثنين.

وقال جونسون -في منشور على منصة إكس- "هذا الأسبوع، سندرس مشاريع قوانين منفصلة لتمويل حليفتنا إسرائيل، ودعم أوكرانيا في حربها على العدوان الروسي، وتعزيز حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وتمرير إجراءات إضافية لمواجهة خصومنا وتعزيز أمننا القومي".

من جانبه، قال السيناتور ليندسي غراهام إنه "ينبغي على مجلس النواب النظر في حزمة مساعدات مستقلة لإسرائيل دون أي شروط على الأسلحة على أساس طارئ، بعد الهجوم الإيراني الشرس عليها".

I hope the House of Representatives will pass a standalone Israel aid package – with no conditions on weapons. This package should also be considered on an emergency basis, doing away with any offset concerns.

After Iran’s vicious attack on Israel, with hundreds of drones and…

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 15, 2024