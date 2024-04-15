حزب الله يعلن تفجير عبوات ناسفة بقوة من غولاني

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن إصابة 4 جنود من لواء غولاني، أحدهم حالته خطيرة، في انفجار لغم قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بينما جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها وهجماتها على بلدات عدة في جنوب لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت 6 غارات على بلدات الضهيرة وطيرحرفا ويارين ومنطقة اللبّونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

ومن جانبه، أعلن حزب الله، الاثنين، أنه قام بتفجير عبوات ناسفة بالقرب من جنود إسرائيليين بعد تجاوزهم الحدود ودخولهم الأراضي اللبنانية.

ووفقا لبيان حزب الله، تم زرع عدد من العبوات الناسفة في منطقة تل إسماعيل المتاخمة للحدود اللبنانية الإسرائيلية. وعندما تجاوزت قوة تابعة للواء غولاني الحدود ووصلت إلى موقع العبوات، تم تفجيرها، ما أدى إلى إصابتهم.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وفي السياق ذاته، أصيب 9 أشخاص، اليوم الاثنين، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بجنوب لبنان، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت الهجوم بعد منتصف الليل مستهدفة منزلا في بلدة صديقين، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتسبب في أضرار مادية جسيمة لعدة منازل مجاورة.

وأضافت الوكالة أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات وهمية فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، وقام بإطلاق قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية، فيما استمر الطيران الاستطلاعي بالتحليق فوق القرى والبلدات الجنوبية.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وشن الطيران سلسلة غارات على بلدة الضهيرة وأطرافها ومنطقة اللبونة جنوب الناقورة.

وأشارت الوكالة إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت طريق علما نقطة 44 والضهيرة علما، ما أدى إلى قطع الطريق من الجهتين.

ومن جانبها، أفادت القوات الإسرائيلية في بيان الاثنين بأن الطائرات الحربية قصفت أهدافا لحزب الله في بلدتي صديقين والمطمورة، بما في ذلك منصة لإطلاق القذائف الصاروخية وبنى تحتية معادية ومبان عسكرية.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا يوميا مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقد أسفر ذلك عن وقوع قتلى وجرحى على الجانبين، معظمهم في لبنان.