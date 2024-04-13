مستوطنون يغلقون مداخل قرى بالضفة ويضرمون النار في مركبات السكان

تجددت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى وبلدات بالضفة الغربية، اليوم السبت، حيث أغلقوا مداخل بلدات واعتدوا على سكان قرى فلسطينية تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية إن عصابات المستوطنين أغلقت جسرا يؤدي لقرية دير دبوان شرق مدينة رام الله تحت حماية جيش الاحتلال، كما هاجمت قرية دوما شرقي مدينة نابلس.

وأغلق المستوطنون مدخل بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله وانتشروا على الطريق الواصل بين بلدتي سلواد ويبرود، وذلك بعد ساعات من اعتداءات على قرى أخرى من بينها قريتا المغير وأبو فلاح أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 24 آخرين بجروح.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 7 إصابات بالرصاص الحي، إحداها في الرأس، وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بوقوع مواجهات عنيفة في قرية المغير أسفرت عن إصابة 3 جنود إسرائيليين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن مستوطنين دخلوا القرية وأضرموا النار في عدد من المركبات، كما أفاد شهود عيان بأن المجموعة التي اقتحمت القرية كانت مسلحة، وهاجمت السكان واعتدت عليهم بالضرب. وقد نقل المصابون إلى مستشفى رام الله لتلقي العلاج.

عمليات دهم واعتقالات

وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق صباح اليوم السبت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية من محورها الشرقي، وسيرت دورياتها في شوارع المدينة.

كما دهمت حي كفر سابا، وأوقفت عددا من الشبان الفلسطينيين، وقامت بتفتيشهم والتحقيق معهم.

وفي الخليل، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال البارحة بلدة إذنا، واعتقلت نحو 20 عاملا من قطاع غزة يقيمون في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي السموع جنوب الخليل وبني نعيم شرقها، واحتجزت مجموعة من الشبان عند أحد الحواجز المؤدية لحارة جابر وسط الخليل قبل أن تفرج عن بعضهم في وقت لاحق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى فلسطينيا بعد اقتحام منزله في مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

وكانت القوات قد دهمت المخيم، وفتشت عددا من المنازل، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من المواطنين قبل أن تنسحب إلى البرج العسكري عند مدخل المخيم.

وبالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة، زاد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، كما صعَّد الجيش الإسرائيلي عملياته، مما أدى إلى مقتل 463 فلسطينيا، حتى الجمعة، وإصابة نحو 4750، واعتقال 8145، حسب مصادر فلسطينية.