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مظاهر العيد لم تغب عن غزة رغم آلة القتل الإسرائيلية

أقام مئات آلاف الفلسطينيين في محافظات غزة، الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك فوق أنقاض مساجد دمرتها إسرائيل ضمن حرب متواصلة على القطاع منذ 6 أشهر. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، بأن مئات الآلاف أقاموا صلاة العيد فوق أنقاض وركام المساجد التي دمرها الجيش الإسرائيلي في الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وفي مساجد مدينة رفح (أقصى الجنوب)، أقام فلسطينيون صلاة العيد وصدحوا بالتكبيرات فوق أنقاض مساجد، بينها مسجدا الهدى والفاروق. ( Yasser Qudih - وكالة الأناضول )
أقام مئات آلاف الفلسطينيين في محافظات غزة صلاة عيد الفطر المبارك فوق أنقاض مساجد دمرتها إسرائيل (الأناضول)
10/4/2024

لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي عبر تدميره لمساجد غزة منع الأهالي من الاحتفال بالعيد والفرحة باكتمال عبادة الصوم وإقامة صلاة عيد الفطر.

ونشر ناشطون من غزة مقاطع فيديو تظهر أهالي مخيم جباليا شمالي القطاع وهم يقيمون صلاة العيد في العراء وتحت الأمطار.

ونشر أيضا الصحفي عبد الله العطار مقطع فيديو لإقامة صلاة العيد فوق ركام مسجد الفاروق برفح، ومقاطع أخرى لصلاة العيد في مراكز الإيواء بقطاع غزة.

وتداول مغردون فيديوهات لتكبيرات العيد بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

حتى أطفال غزة لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي سلبهم طفولتهم وفرحتهم بعيد الفطر، بالرغم مما عاشوه وشاهدوه من قتل وتدمير إذ أظهرت مقاطع فيديو فرحة الأطفال وارتداءهم لملابس العيد واللعب بين الركام فرحا بالعيد.

ومع انتشار مقاطع صلاة العيد ولعب الأطفال في غزة، تفاعل جمهور منصات التواصل، وعلق أحد المتابعين على المقاطع بالقول "شعب عظيم ويحب الحياة بالرغم مما شاهده من آلة قتل ودمار من قبل المحتل الإسرائيلي".

ووجه أحد المدونين من أهالي غزة رسالة إلى جميع المسلمين في العالم بالقول "كل عام وأنتم بألف خير ونذكركم أننا في غزة ما زلنا تحت الحرب نعاني الويلات وفقدان الأحبة والبيوت.. واختتم تغريدته بالقول "لا تنسونا من صالح دعائكم ..بأي حال جئت يا عيد وفي كل بيت شهيد".

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي