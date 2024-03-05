إصابة جندي إسرائيلي في عملية طعن جنوبي نابلس

أفادت مصادر إسرائيلية بأن جنديا إسرائيليا أصيب خلال عملية طعن نفذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة يتسهار جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وذكر مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب الفلسطيني خلال العملية. فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه جرى "تصفية" منفذ العملية التي أصيب فيها إسرائيلي عند مستوطنة يتسهار.

وأفاد مستشفى بيلينسون الإسرائيلي في تل أبيب بأن وضع الجندي المصاب "خطير".

مشاهد من موقع عملية الطعـن التي وقعت عند مستوطنة يتسهار جنوبي #نابلس بالضفة الغربية وأسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي واستشهاد فلسطيني#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/JcWaOiHxlI — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 5, 2024

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد، بالتوازي مع حربه على قطاع غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، حملات الاعتقال والاقتحامات لمدن وبلدات الضفة، مما خلف عشرات شهداء وآلاف المعتقلين، وفق مصادر فلسطينية.