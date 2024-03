عواصم أوروبية تتضامن مع غزة ومليونية بلندن تحيي يوم الأرض

خرجت اليوم السبت مظاهرات حاشدة بعدة مدن وعواصم أوروبية أبرزها "مليونية لندن"، وذلك تضامنا مع قطاع غزة وبمناسبة ذكرى يوم الأرض الذي يحييه الفلسطينيون سنويا في مثل هذا اليوم.

وأظهرت مشاهد خروج المئات في مظاهرات ووقفات احتجاجية وسط العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الدانماركية كوبنهاغن، والعاصمة الهولندية أمستردام، والعاصمة البريطانية لندن، ومدينة هيلسينبوري السويدية.

وذكرت الشرطة الألمانية أن أكبر مظاهرة ضمت ما يبلغ 3500 شخص في برلين. وشارك في المسيرات أيضا نحو 1500 متظاهر في شتوتغارت (جنوب غرب) و850 في ميونخ (جنوب) و400 في كولونيا (غرب)، بحسب المصدر نفسه.

وفي لندن، تجمع المتظاهرون في ميدان راسل، وساروا إلى ميدان ترفلغار الشهير وسط لندن رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

ووجه المتظاهرون اتهامات للحكومة البريطانية بأنها "متواطئة في الإبادة الجماعية" بسبب بيعها أسلحة لإسرائيل، وطالبوها بوقف صادرات الأسلحة في أسرع وقت.

وشاركت في المسيرة شخصيات شهيرة مثل الممثل المصري البريطاني خالد عبد الله والفنان الكوميدي أليكسي سايل والموسيقارة الفلسطينية البريطانية ريم الكيلاني.

Holocaust survivor Stephen Kapos says Israel is committing genocide against Palestinians.

The 86-year-old spoke during a Palestine solidarity rally in London, marking Land Day and demanding an immediate ceasefire in Gaza ⤵️ pic.twitter.com/dEUnffmDqU

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 30, 2024