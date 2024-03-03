النمسا تشيد بدور قطر في إطلاق سراح أحد مواطنيها المحتجزين بأفغانستان

قال الديوان الأميري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار النمساوي كارل نيهامر الذي أعرب عن تقديره لجهود دولة قطر الدبلوماسية في المنطقة.

وقدم المستشار النمساوي شكره وتقديره للدبلوماسية القطرية التي أسهمت في إطلاق سراح مواطن نمساوي كان محتجزا في أفغانستان.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت الشهر الماضي نجاح وساطة الدوحة في إطلاق سراح مواطن نمساوي كان محتجزا في أفغانستان.

وجرى خلال الاتصال كذلك بحث آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المستشار النمساوي إن أمير قطر يلعب دورا قيما كوسيط في الشرق الأوسط، وإن جهوده المكثفة مهمة لتحقيق وقف طويل الأمد لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح "الرهائن" وزيادة المساعدات الإنسانية.

وأكد نيهامر أن بلاده ستواصل مشاركتها بشكل مكثف على المستوى الدبلوماسي من أجل الحد من المزيد من التصعيد والمعاناة الإنسانية بغزة.

وسبق أن سادت هدنة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، مما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".