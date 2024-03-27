أكثر من 130 برلمانيا بريطانيا يدعون لحظر بيع الأسلحة لإسرائيل

دعا أكثر من 130 عضوا في البرلمان البريطاني في رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون ووزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية اليوم الأربعاء.

وأكدت الرسالة -التي وقع عليها نواب من أحزاب المعارضة في البرلمان وأعضاء من مجلس اللوردات– على ضرورة اتخاذ إجراء فوري لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

كما شددت الرسالة على أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة تجاوز 32 ألف شخص، وأن 70% منهم نساء وأطفال.

وأشارت إلى أن الدمار في القطاع قد أثر على 80% من البنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى التهديد المستمر بالمجاعة الذي أصبح يطرق أبواب أهل القطاع.

وعلى الرغم من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي أول أمس الاثنين يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان فإن إسرائيل تواصل عدوانها على القطاع، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد 32 ألفا و414 فلسطينيا وإصابة 74 ألفا و787 آخرين -معظمهم أطفال ونساء- كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.