صحيفة كندية تصور نتنياهو "مصاص دماء" وتتعرض لاتهامات بمعاداة السامية

نشرت صحيفة "لابريس" الكندية رسما كاريكاتيريا يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هيئة "مصاص دماء" لاعتزامه شن هجوم على مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوبي قطاع غزة، وسرعان ما تعرضت لحملة شديدة تضمنت اتهامات لها بمعاداة السامية.

ويظهر الرسم الذي نشرته الصحيفة الرقمية الناطقة باللغة الفرنسية -أمس الأربعاء- نتنياهو بأذنين مسنّنتين ومخالب وهو يقف مرتديا معطفا طويلا على متن سفينة شراعية في صورة تذكر بمصاص الدماء في فيلم "نوسفيراتو" (Nosferatu) لعام 1922.

ونشر الرسم تحت عنوان "نوسفينياهو في طريقه إلى رفح"، وأعلن نتنياهو اعتزامه مهاجمة رفح بحجة القضاء على الكتائب المتبقية لحركة حماس على الرغم من الضغوط الدولية الرامية لثنيه عن تنفيذ مخططه.

🔸The Canadian newspaper La Presse published an caricature of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, depicting him as the vampire from the movie "Nosferatu".

🔸The caricature sparked outrage leading to the newspaper's retraction and apology, clarifying that it was meant as a… pic.twitter.com/rxyYcOk9TT

