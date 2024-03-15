بايدن يشيد بخطاب شومر ومسؤول أميركي يشير لتغيّر اللهجة تجاه إسرائيل

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة بخطاب لزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، وجّه فيه انتقادات شديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودعا لتنظيم انتخابات جديدة في إسرائيل.

وقال بايدن، في تصريحات بالبيت الأبيض ردا على سؤال عن خطاب شومر أمس في مجلس الشيوخ، إنه كان جيدا وأعرب خلاله عن قلق جدي لدى العديد من الأميركيين.

وأضاف بايدن أن تشاك شومر تواصل مع فريق الرئاسة بشأن خطابه في ما يخص إسرائيل.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأميركي -الذي يؤيد إسرائيل بقوة منذ زمن وهو أكبر مسؤول أميركي يهودي منتخب- وصف نتنياهو بالعقبة الكبيرة أمام السلام، واتهمه بالخضوع لمطالب من وصفهم بالمتطرفين، مشيرا بالخصوص إلى وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير.

كما قال إن رفض إسرائيل حل الدولتين خطأ فادح، وانتقد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأثارت تصريحات شومر ردود فعل غاضبة من قِبل حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وأطراف يمينية أخرى، عبروا عن رفضهم التدخل الأميركي في ما أسموها "الديمقراطية الإسرائيلية"، في حين قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن خطاب السيناتور تشاك شومر يدل على أن نتنياهو يخسر كبار مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة.

تغيّر مقصود

في غضون ذلك، نقل موقع بوليتيكو الأميركي عن مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن قوله إن التغيّر في لهجة مسؤولي الإدارة الأميركية تجاه إسرائيل مقصود.

وقال المسؤول الأميركي إن خطاب الإدارة بشأن المساعدات الإنسانية بات أكثر حدة مع تفاقم الوضع في قطاع غزة، مضيفا أن مبادئ واشنطن لم تتغير، وهي عودة "الرهائن"، وهزيمة حركة حماس، وحماية المدنيين، وحل الدولتين.

وتواترت مؤخرا تقارير عن استياء الرئيس الأميركي من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بسبب عدم استجابة الأخير لدعوات واشنطن بتسهيل وصول المساعدات إلى غزة، وتقليل أعداد الضحايا المدنيين في القطاع.