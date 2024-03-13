بن غفير يطالب بمكافأة شرطي إسرائيلي قتل طفلا فلسطينيا

دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن شرطي قتل طفلا فلسطينيا في مخيم شعفاط بالقدس الشرقية المحتلة أمس الثلاثاء، قائلا إنه "يجب أن يحصل على مكافأة".

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، الطفل رامي الحلحولي (13 عاما) وهو يلهو بألعاب نارية مع أطفال آخرين، ثم أطلق عليه الشرطي الإسرائيلي رصاصة فقتله.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس فتح تحقيق في الحادث الذي قالت إنه وقع خلال "أعمال شغب عنيفة في مخيم شعفاط، تخللها إلقاء زجاجات حارقة، وإطلاق ألعاب نارية بشكل مباشر باتجاه قوات الأمن".

لحظة إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/NE6szarbZQ — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 12, 2024

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بن غفير وصل إلى مركز التحقيق، اليوم، وبرفقته محاميان للدفاع عن الشرطي الذي تم استدعاؤه لتقديم إفادته.

ونقلت عن بن غفير قوله للصحفيين "إنهم يحاولون تثبيط عزيمة مقاتلينا، وما كان ينبغي لهم استدعاؤه إلى هنا، وسأعمل على منحه شهادة تقدير، يجب أن يحصل على مكافأة، وليس تحقيقا"، وتابع "من الصادم أن القسم تجرأ على دعوة الشرطي البطل الذي فعل ما نتوقعه منه، إنه عار، سأعمل على إعطاء الشرطي شهادة تقدير".

ونقل موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي عن مسؤول في قسم التحقيق مع الشرطي قوله إنه "لا اشتباه محددا في نشاط إجرامي ضد الشرطي".

اتهامات لإسرائيل

واتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل بالعمل على "تفجير" الضفة الغربية المحتلة في شهر رمضان الجاري، عبر "سياسة الإعدامات الميدانية"، وحذرت في بيان اليوم الأربعاء من أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاسبة يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، قتل الجيش والشرطة الإسرائيليان بالرصاص 6 فلسطينيين بالضفة، اثنان في بلدة الجيب، وآخر في مخيم شعفاط بالقدس، واثنان في مدينة جنين، والسادس على حاجز الأنفاق بين القدس وبيت لحم، صباح الأربعاء، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

ويتفاقم التوتر في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، جراء تصعيد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، ما أدى إلى استشهاد 433 فلسطينيا، وإصابة نحو 4700، واعتقال قرابة 7500، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.

ويتزامن التصعيد في الضفة مع حرب إسرائيلية مدمرة مستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلَّفت عشرات آلاف الشهداء، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.