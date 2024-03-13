الاحتلال يبدأ بتدمير مدينة حمد بخان يونس

أظهرت صور التقطتها مسيرة إسرائيلية أن قوات الاحتلال بدأت في تدمير مدينة حمد شمال خان يونس في قطاع غزة، كما أظهرت الصور قيام أحد جنود الاحتلال بوضع العلم الإسرائيلي على أحد المنازل بالمدينة.

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אביחי פה שם דגל על אחד הבתים – זכר לישוב קטיף שהיה שם בעבר ואמן ויבנה במהרה – למען בטחוננו ובטחון ילדנו

מיקום הצילום מהרחפן@a_shorshan תזמין אותי להנחת אבן פינה https://t.co/jDNhUrqM3X pic.twitter.com/08uRfmdel3 — אור פיאלקוב (@orfialkov) March 12, 2024

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عملياتها في مدينة حمد حيث تواجه مقاومة شرسة من المقاومين الفلسطينيين داخل المدينة وفي محيطها.

وكانت دولة قطر قد تبرعت في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بنحو 407 ملايين دولار لإعادة إعمار قطاع غزة عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية وحيوية في القطاع، بينها بناء مدينة سكنية تحمل اسم أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضم نحو 2500 شقة سكنية.