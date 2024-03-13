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الاحتلال يبدأ بتدمير مدينة حمد بخان يونس

أظهرت صور التقطتها مسيرة إسرائيلية أن قوات الاحتلال بدأت في تدمير مدينة حمد شمال خان يونس في قطاع غزة
مدينة حمد تشهد اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال (مواقع التواصل)
13/3/2024-|آخر تحديث: 13/3/202401:29 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهرت صور التقطتها مسيرة إسرائيلية أن قوات الاحتلال بدأت في تدمير مدينة حمد شمال خان يونس في قطاع غزة، كما أظهرت الصور قيام أحد جنود الاحتلال بوضع العلم الإسرائيلي على أحد المنازل بالمدينة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عملياتها في مدينة حمد حيث تواجه مقاومة شرسة من المقاومين الفلسطينيين داخل المدينة وفي محيطها.

وكانت دولة قطر قد تبرعت في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بنحو 407 ملايين دولار لإعادة إعمار قطاع غزة عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية وحيوية في القطاع، بينها بناء مدينة سكنية تحمل اسم أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضم نحو 2500 شقة سكنية.

المصدر : الجزيرة