مظاهرات بمدن وعواصم عربية تضامنا مع الفلسطينيين

خرجت -اليوم الجمعة- مظاهرات في عدد من المدن والعواصم العربية تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بمجزرة الطحين، وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ففي الأردن، نظمت مسيرة شعبية، باتجاه معبر الشيخ حسين في منطقة الأغوار الشمالية بمحافظة إربد، للمطالبة بجسر بري إغاثي مستمر لغزة.

وقال مراسل الجزيرة إن السلطات منعت الوصول إلى المناطق الحدودية، حيث حاول المتظاهرون الوصول إلى جسر الشيخ حسين الذي يفصل الأراضي الأردنية عن إسرائيل.

وأوضح المراسل أن المتظاهرين طالبوا بوقف التصدير من المملكة إلى إسرائيل.

كما تظاهر المئات بالعاصمة العراقية للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر وتنديدا بمجزرة الطحين التي ارتكبتها قوات الاحتلال أمس.

وأثار ارتكاب الاحتلال مجزرة الطحين موجة تنديد واسعة من دول عربية وغربية حيث قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 110 فلسطينيين في مدينة غزة بإطلاق النار عليهم خلال عملية توزيع مساعدات.

وشهدت العاصمة صنعاء مظاهرات حاشدة، شارك فيها عشرات الآلاف نصرة لغزة، تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي اليمن أيضا، خرجت في مدينة صعدة (شمال) اليوم مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على الاعتداءات التي يتعرض لها من قبل الاحتلال.

وأكد المشاركون استمرار وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم ومساندة العمليات العسكرية التي يقوم بها الحوثيون ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر وباب المندب والمتجهة نحو إسرائيل.

وأشاد المتظاهرون بدور المقاومة الفلسطينية في غزة، واستنكروا حالة التخاذل العربي والإسلامي تجاه فلسطين، كما طالبوا بفتح ممرات آمنة للوصول إلى فلسطين والمشاركة في الدفاع عنها.

كما خرجت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة المهرة شرقي البلاد.

المغرب وموريتانيا

وفي العاصمة الموريتانية انطلقت مظاهرة منددة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وبصمت المجتمع الدولي.

وردد المتظاهرون هتافات مناصرة للمقاومة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. كما عبروا عن شجبهم لصمت الحكومات العربية والإسلامية وتقاعسها عن نصرة الفلسطينيين.

أما في المغرب، فقد أفاد ناشطون أن آلاف المواطنين شاركوا في نحو 100 نقطة تظاهر بعدة مدن عقب صلاة الجمعة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ودعما لسكانه الذين يعيشون أجواء الحرب المدمرة منذ نحو 5 أشهر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ​​تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".​​​