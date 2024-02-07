مقتل قيادييْن بحزب الله العراقي في غارة أميركية ببغداد

أفاد مرسل الجزيرة بأن 4 انفجارات قوية دوَّت مساء اليوم الأربعاء، شرقي العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان أن دويّ ما لا يقل عن انفجارين ضخمين سُمع في تتابع سريع في بغداد.

وذكرت مصادر أمنية عراقية للجزيرة أن قصفا استهدف مركبة يشتبه أنها تقلّ شخصية في الفصائل العراقية.

بينما قالت مصادر لرويترز إن غارة شنتها طائرة مسيرة استهدفت سيارة تابعة لقوات الحشد الشعبي شرقي المدينة، وخلّفت مقتل القياديين في كتائب حزب الله العراقي أركان العلياوي وأبو باقر الساعدي، المسؤول عن المنظومة الجوية في الكتائب.

وأفادت وسائل إعلام مقربة من الفصائل المسلحة العراقية أن القصف خلّف مقتل 3 أشخاص.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة شنت هجوما في بغداد استهدف "هدفا فرديا عالي القيمة".

مصادر أمنية عراقية: القصف في #بغداد هو استهداف لمركبة يشتبه أنها تقل شخصية في فصائل المقاومة العراقية.#العراق بحمى الله. pic.twitter.com/rHAcUTOLml — Mohamad Ali Jaara || محمد علي جعارة (@MohamadAliJaar4) February 7, 2024

ضربات أميركية

يشار إلى أن الولايات المتحدة شنت الجمعة الماضية ضربات في سوريا والعراق ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، ردا على هجوم تعرضت له قاعدة لوجستية، تتمركز فيها قوات أميركية في الأردن على مقربة من الحدود مع سوريا والعراق في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين.

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، لأكثر من 165 هجوما، في انعكاس مباشر للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وتبنت معظم تلك الهجمات "المقاومة الاسلامية في العراق"، التي تضم فصائل مسلحة مقربة من إيران.

وتصنّف واشنطن كتائب حزب الله العراقي منظمة "إرهابية"، وسبق أن استهدفت التنظيم بغارات في العراق، كما قال مسؤولون في واشنطن إن الهجوم في الأردن يحمل بصمة التنظيم نفسه.