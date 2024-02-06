قطر: تلقينا ردا إيجابيا من حماس على اتفاق الإطار وسلمناه لإسرائيل

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء إن قطر تلقت رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اتفاق الإطار الذي طرح بعد اجتماع باريس بما تضمنه من ملاحظات، وسلمته إلى الجانب الإسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية القطري -في مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن– أن رد حركة حماس يبعث على التفاؤل، ومجمله إيجابي، قائلا إنه لن يخوض في التفاصيل الآن لحساسية المرحلة، وأوضح أنه ليس من صالح المفاوضات الإفصاح عن تفاصيل اتفاق الإطار، لكن هناك تقدم.

وأضاف أن هناك مزيدا من التفاوض بشأن الاتفاق، وسط سعي الوسطاء للتوصل إلى توافق في أقرب وقت ممكن.

رد حماس

وكانت حركة حماس أعلنت أنها سلمت ردها على اتفاق الإطار لقطر ومصر بعد تشاور القيادات في الحركة، إضافة إلى فصائل المقاومة.

وقالت الحركة إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية، لضمان وقف إطلاق نار شامل وإنهاء العدوان ورفع الحصار وتبادل الأسرى.

وثمنت دور قطر ومصر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

من جهتها، نقلت قناة الأقصى الفضائية التابعة لحركة حماس عن مصدر مسؤول -لم تسمه- قوله إن المشاورات الفلسطينية أدخلت تعديلات على مقترح باريس بجداول زمنية واضحة.

وشملت التعديلات نقاط وقف إطلاق النار والإعمار وعودة النازحين وتوفير الإيواء العاجل وإخراج الجرحى ورفع الحصار.

وقال المصدر إن الوسطاء تعاملوا مع رد حماس على مقترح باريس بإيجابية وتفهّم.

أميركا تراجع الرد

من جانبه، قال بلينكن إن بلاده تراجع رد حماس على اتفاق الإطار، وإنه سيناقشه مع الحكومة الإسرائيلية غدا الأربعاء.

وأشار إلى أنه سيتعين القيام بكثير من العمل، لكن أميركا مستمرة في الاعتقاد بإمكان التوصل إلى اتفاق، موضحا أن هناك الكثير من العمل يتعين القيام به للتوصل إلى اتفاق الإطار.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لها للتوصل إلى هدنة ممتدة يخرج خلالها المحتجزون في غزة، مضيفا أن واشنطن ملتزمة باستخدام أي هدنة لمواصلة البناء على المسار الدبلوماسي للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم.

كما قال إنه سيبذل قصارى جهده في مناقشة اتفاق الإطار مع إسرائيل لتجديد وتوسيع الهدنة في غزة وإخراج المحتجزين.

وأعرب بلينكن عن تقدير واشنطن الشراكة مع قطر ودورها الأساسي الذي وصفه بأنه لا غنى عنه في الوساطة.

تعليق أميركي

وبعد المؤتمر قال البيت الأبيض إن هناك مقترحا جادا لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل هدنة مطولة في القطاع المحاصر.

وأعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عن أمله بإتمام صفقة بين حركة حماس وإسرائيل قريبا، قائلا إن المقترح الحالي يمكنه أن يقدم كل ما قالت واشنطن إنها قادرة على تقديمه، في إشارة إلى إطلاق سراح المحتجزين وزيادة حجم المساعدات في غزة.

لكن الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن هناك "بعض التحرك" إزاء اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، واصفا رد حماس بأنه "مبالغ فيه".

"جواب سلبي"

وفي إسرائيل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين -لم تسمهم- قولهم إن حماس قالت نعم لإطار العمل، لكنها وضعت شروطا مستحيلة.

ووفقا للمسؤولين، فإن إسرائيل لن تتوقف عن القتال، وأضافوا أن رد حماس في ظل الظروف الحالية يبدو "جوابا سلبيا"، حسب قولهم.

أمير قطر يلتقي بلينكن

أتى ذلك بعد أن التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بلينكن في إطار جولته الخامسة بالمنطقة سعيا للتوصل إلى صفقة بين حركة حماس وإسرائيل ولبحث سبل إطلاق سراح المحتجزين.

وقال الديوان الأميري إن أمير قطر أكد لبلينكن ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة حيث تقترب الحرب من دخول شهرها الخامس.

وأضاف الديوان أن بلينكن أعرب عن تقدير بلاده لجهود أمير قطر والدوحة لاستئناف تبادل المحتجزين والأسرى في غزة.

وذكرت الخارجية الأميركية أن بلينكن شدد على التزام واشنطن بسلام دائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية، وجدد التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من غزة.

كما أعرب البيت الأبيض عن سعيه للتوصل إلى هدنة إنسانية أطول من أسبوع لاستعادة المحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

ومن المخطط أن يتوجه بلينكن بعد زيارته للدوحة إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

بلينكن في مصر

وقبل توجهه إلى الدوحة التقى بلينكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، حيث بحثا جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع.

وأوضح السيسي خلال اللقاء ما تقوم به مصر من جهود هائلة في ظل ظروف ميدانية صعبة في قيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، وفق بيان الرئاسة المصرية.

من جانبه، أكد بلينكن حرص بلاده على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر للتوصل إلى تهدئة وحماية المنطقة من اتساع نطاق الصراع.

وكانت القاهرة المحطة الثانية لبلينكن في جولته بالمنطقة بعد زيارته الرياض أمس الاثنين، حيث التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبحثا سبل خفض التصعيد في المنطقة.