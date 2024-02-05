أثار مقطع فيديو نشره جندي إسرائيلي يظهر التحقيق مع مواطن فلسطيني من أهالي غزة، تم خلع ملابسه وتقييد يديه ومصاب بجرح في ساقه حالة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي.

القصة بدأت عندما نشر جندي إسرائيلي يدعى يوسي غامزو مقطع فيديو عبر حساباته على منصات التواصل يظهر اعتقال رجل من أهالي غزة، وأظهر الفيديو اقتياد المواطن الفلسطيني وهو مكبل اليدين وتم خلع ملابسة، كما أظهر المقطع الرجل وهو يجلس على كرسي في مبنى بغزة وقد قيدت يديه إلى الخلف والدم يسيل من رجله وكأنه تعرض للتعذيب.

وبدأ أصدقاء الجندي الإسرائيلي بتداول المقطع والتباهي به، لينتشر أيضا بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

ومع انتشار الفيديو سعى كثير من المغردين إلى البحث عن حسابات الجندي الإسرائيلي ونشر بياناته على منصات التواصل، مع انتشار الصور قام بإغلاق حسابه على إنستغرام ومنع الدخول على صفحته على الفيسبوك إلا للأصدقاء.

ومن خلال متابعة التعليقات التي رصدتها الجزيرة نت، بدأت عملية البحث عن المقطع الأصلي الذي نشره الجندي الإسرائيلي عبر حساباته التي أغلق بعضها وخلال البحث تبين إن الجندي "يوسي غامزو" مصور في كتيبة الجرانيت (932) في الجيش الإسرائيلي والتي كانت تقاتل في مدينة غزة، وكان يوسي يوثق عمليات كتيبته القتالية في القطاع ويرفعها عبر قناته على اليوتيوب، كما تبين أن الفيديو تم تصويره في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وصور في حي الرمال وسط غزة.

وعبر مغردون عن غضبهم وعلقوا على المقاطع بالقول إن هذه الفيديوهات تظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي على حقيقته على عكس ما يدعي قادته إنه الجيش الأكثر أخلاقا في العالم.

ووصف آخرون الصورة التي شوهد بها المعتقل الغزي بأنها غير إنسانية وأنها واحدة من القصص البشعة للإجرام الإسرائيلي وبأن هناك المئات من القصص الأكثر إجراما وبشاعة لم يتم الكشف عنها بحق أهالي غزة منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع.

🇮🇱هذا واحد من الجيش الأكثر أخلاقا.. الجندي يوسي غامزو ينشر ويتباهى بصورة يقوم فيها بتعذيب مدني فلسطيني ومعاملته بشكل مهين في #غزة .#GazaGenocide pic.twitter.com/T7hzZqdRj7 — Dima Halwani (@DimaHalwani) February 5, 2024

وقال متابعون إن المقطع الأول الذي أظهر اعتقال الرجل لم يكن فيه مصابا، ولكن في الفيديو الأخر ظهرت قدمه وهي مصابة والدماء تخرج منها وبجانبها عصا يبدو أنها استخدمت في تعذيبه بحسب متابعاتهم.

وقارن بعض المدونين بين الحالة التي يظهر بها الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية وطريقة التعامل معهم والطريقة الوحشية التي يتعامل فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي مع من يعتقلهم من المدنيين من أهالي غزة.

🇮🇱هذا واحد من الجيش الأكثر أخلاقا.. الجندي يوسي غامزو ينشر ويتباهى بصورة يقوم فيها بتعذيب مدني فلسطيني ومعاملته بشكل مهين في #غزة .#GazaGenocide pic.twitter.com/T7hzZqdRj7 — Dima Halwani (@DimaHalwani) February 5, 2024

فيما طالب بعض المتابعين بتوثيق جميع هذه الحالات والاحتفاظ بها في أرشيف منظم ليتم اعتمادها كأدلة أمام محكمة العدل الدولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وأضاف آخرون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر بتوثيق عملياته الإجرامية التي يرتكبها في غزة دون أي رادع أو خوف من المحاسبة، متهمين الغرب بدعم الاحتلال الإسرائيلي عسكريا وسياسيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 122 يوما.

كل هذه الوقائع يجب أن توثق ويتم اعتمادها كأدلة أمام محكمة العدل الدولية . — Venus Mohammed/ڤينوس محمد (@venusmohm) February 5, 2024

كما أشار بعض المتابعين إلى الطريقة التي ينظر فيها المعتقل الفلسطيني للجندي الإسرائيلي والتي وصفوها بالعظيمة، وقالوا إن هذه الصورة تعكس روح الصمود الفلسطيني غير القابلة للكسر، والمفارقة أن ملتقطها هو الجلاد نفسه أراد كسر الضحية وإهانته فإذا به هو من يُهان أمام نظرات الضحية، بأنفته، وشموخه. بحسب تعبير أحدهم.

هذه الصورة عظيمة تعكس روح الصمود الفلسطيني غير القابلة للكسر.المفارقة أن ملتقطها هو الجلاد نفسه،أراد كسر الضحية وإهانته فإذا به هو من يُهان بنظرات الضحية،بأنفته،بشموخه.

يجب نشر الصورة على أوسع نطاق،يجب أن نرسخها في ذاكرة الشعوب،أن نغرسها في الوعي الجمعي للعالم. pic.twitter.com/EOxmDbmAyB — Lulu 🔻 (@justlolowaa) February 5, 2024

وكان الجندي الإسرائيلي نفسه نشر مقاطع فيديو تظهر اعتقال الجيش الإسرائيلي ع فيديو تظهر عشرات الرجال والنساء والأطفال وهم عراة ومعصوبي الأعين ومكبلي الأيدي في أغلب المناطق التي دخلوها في غزة.