حي الرمال.. من قلب غزة النابض إلى كومة ركام

يعد حي الرمال من أهم وأكثر الأحياء حيوية وأهمية في قطاع غزة، إذ يضم كثيرا من المقار لمؤسسات محلية وأخرى دولية، إلى جانب كونه مركزا تجاريا مهما لأهالي قطاع غزة فهو يقع بمحاذاة الخط الساحلي، كما أن شارع عمر المختار الرئيسي في غزة يقطع حي الرمال من الشمال إلى الجنوب.

تعود بداية بنائه إلى مطلع القرن العشرين، وتبلغ مساحته نحو 5 آلاف دونم، حسب بلدية غزة، وكانت المعتاد أن يلجأ إليه أهالي غزة خلال الاعتداءات السابقة على القطاع.

ولكن على ما يبدو، تحول حي الرمال الآن إلى نقطة استهداف رئسية من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف خان يونس وحي الرمال بأكثر من 200 غارة.

وبعد ليلة من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت تنتشر مقاطع الفيديو في الصباح لتظهر أكواما من الركام والحطام الذي خلفه القصف على الحي، فقد دُمرت جميع المنازل والمحال التجارية والجامعات والمقرات المدنية التي كانت تقدم خدماتها لسكان الحي الذي كان يعد أحد أرقى أحياء مدينة غزة.

واضطر أهالي الحي للبحث عن مأوى مؤقت لحماية عائلاتهم في ظل استمرار عمليات القصف والغارات الإسرائيلية على غزة لليوم السادس على التوالي، وهو القصف الذي بدأ بعد ساعات من انطلاق عملية طوفان الأقصى.

"من كان يصدق أن حي الرمال أصبح ركاما".. مراسل قناة #الجزيرة في قطاع #غزة وائل الدحدوح يعبر عن صدمته جراء ما حل من دمار واسع في حي الرمال وسط مدينة غزة#عملية_طوفان_الأقصى pic.twitter.com/oOdzOP9aQk — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 10, 2023

استهداف الحي أثار كثيرا من التساؤلات عن نوعية الأهداف العسكرية الموجودة به، فالجامعة الإسلامية مثلا تعرضت للقصف بشكل كبير، ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو لغارة على الجامعة.

وبدورها، علقت إدارة الجامعة على استهداف مبنى الجامعة بالقول إن كلا من مبنى كلية تكنولوجيا المعلومات ومبنى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ومبنى كلية العلوم بالجامعة تعرضت لأضرار كبيرة بكل ما فيها من تجهيزات ومختبرات وأثاث، بالإضافة لتكسير معظم زجاج وواجهات مباني الجامع.

#فيديو جيش الدفاع يدمر الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، والتي تعمل كمركز تأهيل وتدريب رئيسي لمهندسي حماس الجامعة الإسلامية التي كان من المفترض ان تعمل لترسيخ العلم والتقدم في غزة أصبحت تحت حكم حماس الى مركز مهم للقوة السياسية والعسكرية في التنظيم الارهابي وتعمل لتأهيل وتدريب… pic.twitter.com/jjEbuOEcsw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2023

وفي الجهة المقابلة للجامعة، يقع المقر الإقليمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وشركة الاتصالات الفلسطينية التي تعرضت أيضا للقصف، مما تسبب في قطع الاتصالات والإنترنت عن أجزاء واسعة من قطاع غزة، كما طال القصف مبنى الصليب الأحمر في الحي، وحتى المساجد لم تسلم من القصف، إذ تعرض مسجد العباس للاستهداف مما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل.



مشاهد الدمار في حي الرمال أثارت كثيرا من التفاعلات على منصات التواصل الفلسطينية والعربية، فكيف كانت تعليقات جمهور منصات التواصل على الفيديوهات؟

حي الرمال من أجمل وأرقى الأحياء في غزة تحول إلى ركام، حي كامل بكل ما فيه من مباني ومصادر الرزق والذكريات اتمسح. pic.twitter.com/jVfdJiR5rR — L A I T H (@Laith_ziod) October 10, 2023

حي الرمال.. وسط مدينة غزة

إبادة شاملة التي تتعرض لها هذه المدينة الصغيرة الجميلة الحزينة

ما إلنا غيرك يا الله pic.twitter.com/LchQtmmyFz — خالد صافي #فلسطين 🇵🇸 (@KhaledSafi) October 11, 2023

شفنا هذا الدمار بحمص وحلب وداريا وكآن النظام السوري زود الاسرائيليين بالبراميل المتفجرة — Omar Aldief (@AldiefO) October 11, 2023

ولكن على ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي مستمر في تغيير ملامح المدينة بالكامل، فأمس الأربعاء قال الجيش الإسرائيلي إن عشرات من طائراته هاجمت أكثر من 450 هدفا في حي الفرقان شمال قطاع غزة وحي الكرامة.

وبدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم قائمة تضم 1354 شهيدا وقرابة 6049 مصابا، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين على يد المقاومة الفلسطينية إلى 1300.