إسرائيل: هاجمنا 50 هدفا لحزب الله في سوريا وآلافا بلبنان

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن قواته هاجمت أكثر من 50 هدفا لحزب الله اللبناني في سوريا و3400 هدف في لبنان منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل نحو 4 أشهر.

وأضاف هاغاري في تصريحات أدلى بها السبت إن إسرائيل هاجمت من الأرض والجو أكثر من 50 هدفا من هذا النوع لحزب الله في أنحاء متفرقة من سوريا، إضافة إلى أكثر من 3400 ضربة مماثلة ضد أهداف للحزب في لبنان.

وأشار المتحدث إلى تدمير 150 خلية تابعة لحزب الله في لبنان ومقتل 200 شخص في هذه الضربات، حسب قوله.

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية لدى إيرادها هذا التصريح إلى أنها لم تتمكن من التحقق من أي من هذه الأرقام بشكل مستقل، مشيرة إلى أن إسرائيل نادرا ما تعلق على الضربات التي تنفذها في سوريا، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران الداعمة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بترسيخ وجودها في البلد المجاور لها.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 9 عسكريين و6 مدنيين في شمال إسرائيل، مضيفا أنه يجري تدريبات برية وجوية وبحرية تحسبا لأي حرب في الشمال.

ومنذ عملية طوفان الأقصى واندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا شبه يومي للقصف، خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

ويعلن حزب الله بانتظام استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود دعما للفلسطينيين في غزة، وترد إسرائيل بقصف "البنى التحتية" للحزب ومقاتليه في المناطق الحدودية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد لقي ما يقارب 250 شخصا على الأقل مصرعهم في لبنان -معظمهم من مقاتلي حزب الله- وبينهم 26 مدنيا على الأقل.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلف 27 ألفا و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا -معظمهم أطفال ونساء- وفق السلطات الفلسطينية، كما تسبب في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.