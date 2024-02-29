حزب الله يقصف موقعا إسرائيليا وجيش الاحتلال يؤكد تعرضه لـ10 صواريخ

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس استهدافه موقع "جل العلام" العسكري الإسرائيلي محققا إصابات مباشرة، في حين أكد جيش الاحتلال إطلاق نحو 10 صواريخ على موقع له في رأس الناقورة بالجليل الأعلى من جنوب لبنان، وسط تواصل قصفه للبلدات الجنوبية.

وقال الحزب -في بيان- إن عناصره قصفوا بالمدفعية جنودا إسرائيليين في محيط جل العلام العسكري.

وأكدت مراسلة الجزيرة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع الرمثا وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

كما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي قصف أطراف بلدتي الجبين وبيت ليف والمنطقة الواقعة بين بلدتي اللبونة وجبل بلاط في جنوب لبنان.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على موقع عسكري في منطقة رأس الناقورة بالجليل الغربي.

ولم توضح إذاعة الجيش الإسرائيلي الأضرار الناجمة عن هذا القصف.

يأتي ذلك بعد إعلان الدفاع المدني أمس الأربعاء عن استشهاد مسن وزوجته في غارة إسرائيلية على بلدة كفرا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارتين تلتا الغارة الأولى على البلدة، أسفرتا عن إصابة نحو 14 شخصا، كما تسببتا بأضرار في المنازل والبنى التحتية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفاد بأن طائرات حربية قصفت ما وصفها بالبنية التحتية لحزب الله في منطقتي كفرا وصديقين جنوب لبنان، وفق وصفه.

وعلى وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود شمال إسرائيل.