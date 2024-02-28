الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين وإصابة 7 بجروح خطرة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين وإصابة 7 آخرين من لواء غفعاتي في المعارك بشمال قطاع غزة الليلة الماضية.

وأوضح الجيش في بيان اليوم الأربعاء أن القتيلين هما قائد سرية بكتيبة تابعة للواء غفعاتي وقائد فصيل في نفس الكتيبة، وأكد أن المصابين الـ7 جروحهم خطيرة.

وكان مستشفى سوروكا الإسرائيلي قد أعن أنه استقبل 47 جنديا مصابا خلال 24 ساعة الماضية، منهم 19 بحالة خطرة.

وأوضح المستشفى أنه استقبل 2790 عسكريا إسرائيليا مصابا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب على غزة.

وتحدث الجيش الإسرائيلي في بيان سابق عن خوض معارك ضارية في حي الزيتون بمدينة غزة، وزعم قتل عشرات المسلحين في اشتباكات وجها لوجه وفي غارات جوية.

وأضاف أنه دمر أيضا بنى تحتية عسكرية وسط قطاع غزة، ومربعات أمنية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واعتقل عددا من المسلحين الذين حاولوا الانتقال إلى مراكز إيواء آمنة كمدنيين، على حد قوله.

ومنذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة.