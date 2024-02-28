الجيش الألماني يعلن إسقاط مسيرتين حوثيتين في البحر الأحمر

قال مسؤولون ألمان إن سفينة حربية ألمانية أسقطت -مساء الثلاثاء- طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر تابعتين لجماعة الحوثيين.

وأعلن الجيش الألماني تمكن سفينة حربية تابعة أرسلت للمساعدة في تأمين الملاحة بالبحر الأحمر من التصدي "لهجوم نفّذه المتمرّدون الحوثيون" ووصف المهمة بالناجحة.

وقال الجيش في بيان نشره بمنصة إكس "لم تسجّل أي إصابات بين الأشخاص على متن الفرقاطة كما لم تسجل أضرار بالممتلكات".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع -في مؤتمر صحفي- إن الفرقاطة هيسن التي أرسلت إلى المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر، هي التي أسقطت المسيرتين خلال 20 دقيقة.

يذكر أن ألمانيا أرسلت السفينة هيسن إلى المنطقة، في إطار المهمة العسكرية التي كان الاتحاد الأوروبي أطلقها في 19 فبراير/شباط الجاري لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن نشاط قوته سيكون على طول خطوط الاتصال البحرية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عُمان.

وأوضح في بيان أن مهمته العسكرية ستوفر المعلومات الخاصة بالوضع البحري، وترافق السفن، وتحميها من الهجمات المحتملة.

ورد الحوثيون -الأسبوع الماضي- على الإعلان الأوروبي بالتهديد بالرد على "أي حماقة أوروبية" لحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وأعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي -الخميس الماضي- أن جماعته تتجه إلى تصعيد هجماتها مقابل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وقال إن "العمليات المساندة لغزة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ومضيق باب المندب مستمرة واتجهنا فيها للتصعيد" مشيرا إلى أن عدد السفن المستهدفة بلغ 48.

ومنذ تصاعد الحرب على غزة، يستهدف الحوثيون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها عند مرورها بالبحر الأحمر، دعما للمقاومة الفلسطينية. ودفع ذلك العديد من شركات الشحن الكبرى إلى تجنب الإبحار عبر البحر الأحمر.