هجمات متبادلة جنوب لبنان وحزب الله "يستولي" على مسيّرة

أعلن حزب الله اللبناني -اليوم الأحد- أنه شن 8 هجمات على تجمعات ومواقع إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية، في حين شن طيران الاحتلال غارات جوية على مناطق متفرقة جنوب لبنان، وسط أنباء عن استيلاء الحزب على مسيرة إسرائيلية.

وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا جنود الاحتلال في مستعمرة إيفن مناحيم ‏وأوقعوهم بين قتيل وجريح.‏ كما استهدفوا تجمعا آخر للجنود في حرش راميم، وحققوا إصابة مباشرة.

كما قصف الحزب اللبناني مرتين تجمعات للجنود الإسرائيليين في شوميرا وموقع البغدادي ومثلث الطيحات، وموقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مؤكدا تحقيق إصابات.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع السماقة وثكنة زبدين، في مزارع شبعا المحتلة، كما هاجم بصاروخ "بركان" موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة.

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بتضرر مبنى سياحي في كيبوتس (مستوطنة زراعية) يرؤون بالجليل الأعلى شمال شرق إسرائيل إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع تم إطلاقه من لبنان.

كما أشارت الصحيفة إلى تقديرات بأن حزب الله سيطر على مسيرة تابعة لمجلس بلدة المطلة على الحدود اللبنانية ونقلها إلى لبنان.

غارات إسرائيلية

في المقابل، شنت الطائرات الحربية والمسيّرات الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدات عيترون ويارون في قضاء بنت جبيل ومحيط العديسة، مستهدفة منازل عدة مما أدى الى تدميرها.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت حي أبو اللبن في بلدة عيتا الشعب، بقضاء صور الساحلي. وأوضحت أن مُسيرة إسرائيلية قصفت بصاروخ تلة العويضة قرب بلدة كفركلا، بقضاء مرجعيون.

وعلى وقع عدوان إسرائيل على قطاع غزة، ذهب بها إلى محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" للمرة الأولى في تاريخها، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية -منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، مما أدّى لقتل وجرح عدد من الأشخاص على طرفي الحدود.