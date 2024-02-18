مظاهرات في الرباط ومدن أوروبية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

تظاهر آلاف المغاربة في العاصمة الرباط، اليوم الأحد، دعما للقضية الفلسطينية، كما شهدت مدن أوروبية عدة مظاهرات وفعاليات دعما لغزة وضد العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 135 يوما.

فقد تظاهر مغاربة وسط الرباط وحملوا شعارات منددة "بجرائم الاحتلال الصهيوني" واستمرار التطبيع المغربي مع إسرائيل.

كما حمل المتظاهرون الذين قدموا من مختلف المدن المغربية أعلام فلسطين وصور المسجد الأقصى وعددا من صور شهداء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من 4 أشهر.

وقال الحقوقي المغربي عبد الإله بن عبد السلام لوكالة رويترز إن المظاهرة جاءت بدعوة من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، وهي من منظمات المجتمع المدني.

وأضاف عبد السلام "كانت استجابة واسعة وحشودا غفيرة من مختلف فئات الشعب المغربي الذين قدموا من مختلف المدن المغربية للتعبير عن إدانتهم لاستمرار جرائم الحرب وجرائم العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.. التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني".

من جهته، قال الناشط الحقوقي المغربي سيون أسيدون ذو الأصول اليهودية لرويترز "مظاهرة اليوم تركز على شعارين، هما رفض الإبادة وسياسة التجويع التي ينتهجها الكيان الصهيوني، وكذلك استنكار استمرار التطبيع رغم إدانته من عموم الشعب المغربي".

وكان المغرب قد طبع العلاقات مع إسرائيل في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2020 بوساطة أميركية مقابل اعتراف واشنطن بسيادة المملكة على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو منذ 1976.

أوروبيا، احتشد متظاهرون في مدينة ميلانو الإيطالية، ونددوا بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا محمد حنون إن المظاهرة الحاشدة التي انطلقت اليوم في ميلانو شاركت فيها عدة روابط للجالية الفلسطينية وعشرات المؤسسات الإيطالية المتضامنة مع القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الجاليات العربية والإسلامية.

وأضاف أن هذا التجمع يسعى إلى تحقيق عدة أهداف، ومنها:

تأكيد ضرورة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، سواء كان ذلك ماديا أو معنويا.

التنديد بجرائم الاحتلال والإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين في قطاع غزة.

مطالبة الحكومة الإيطالية بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء كافة الاتفاقيات معها.

ضرورة استقدام الجرحى للعلاج وتقديم الدعم الصحي والإغاثي للفلسطينيين.

وعن حجم التفاعل مع القضية الفلسطينية في الشارع الإيطالي، قال حنون إن المواطنين الإيطاليين في مدينة ميلانو يشكلون السواد الأعظم للأنشطة التي تندد بما يحصل في قطاع غزة، وهناك أيضا المشاركون من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمؤسسات، ثم تأتي الجاليات والمؤسسات العربية والإسلامية في مدينة ميلانو.

كما خرجت مظاهرة في مدينة يتبوري السويدية نصرة لفلسطين وغزة، وردد المتظاهرون هتافات وأغاني داعمة للفلسطينيين.

كما خرج متظاهرون في مدينة مالمو السويدية أيضا نصرة للقضية الفلسطينية وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي العاصمة الدانماركية كوبنهاغن نظم الهلال الخيري الدانماركي بازارا خيريا لصالح الفلسطينيين في غزة.

وكان مظاهرات عدة خرجت أمس السبت في دول مختلفة مثل تركيا وألمانيا وبريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأيرلندا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".