غارات على الحديدة والحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) بأن مقاتلات أميركية وبريطانية نفذت غارات على منطقتي الجبانة والجاح في الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

من جهتها، قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها نفذت أمس الخميس ضربتين ضد 3 صواريخ كروز مضادة للسفن في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأضافت القيادة الوسطى أن صاروخا مضادا للسفن أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين بالبحر الأحمر على سفينة شحن بريطانية.

وكانت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري قالت أمس إن ناقلة بضائع تعرضت لأضرار طفيفة بعد استهدافها بقذيفة على بُعد نحو 100 ميل بحري شرقي مدينة عدن الساحلية جنوب اليمن.

وفي كلمة له أمس، توعد زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي بمواصلة الهجمات البحرية "طالما استمر العدوان الإسرائيلي الذي يمارس أبشع الجرائم في قطاع غزة".

وأضاف أن "الأميركي هو المسؤول الأول عن مستوى الدمار والإجرام في غزة واستمراره كل هذه المدة، ولم يكن الإسرائيلي ليلحق بغزة كل هذا التدمير والجرائم الرهيبة، لولا الدعم الأميركي".

وجددت الولايات المتحدة ضرباتها مؤخرا ضمن عمليات تحالفها "حارس الازدهار" على أهداف لجماعة الحوثي، في وقت قالت فيه مصادر بالجماعة إنها لن تسمح بما سمته استباحة الأميركيين للبلاد، وإن "الرد على الهجمات سيتواصل".