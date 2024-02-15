الوضع الصحي لمراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر يستدعي نقله خارج غزة

قال مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس الدكتور صالح الهَمص اليوم الخميس إن حالة مراسل الجزيرة الزميل إسماعيل أبو عمر الذي تستدعي نقله إلى خارج قطاع غزة لاستكمال العلاج.

وأضاف الهمص في تصريح للجزيرة أن وضع المراسل، الذي أصيب قبل يومين بجروح خطيرة جراء غارة إسرائيلية، يتطلب نقله للخارج في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية في القطاع.

وكان الوضع الصحي للزميل إسماعيل أبو عمر قد شهد تدهورا بعد تجدد النزيف في ساقه اليسرى، علما أن ساقه اليمنى بُترت جراء القصف الإسرائيلي.

وقد أجرى الأطباء في المستشفى الأوروبي (جنوب شرق خان يونس) عملية جراحية ثانية طارئة للزميل المصاب لوقف النزيف، كما أنه يحتاج إلى نقل دم إضافي نتيجة استمرار النزيف.

وكان مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر والمصور الصحفي أحمد مطر أصيبا الثلاثاء في قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة ميراج شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

ويصف الأطباء وضع مطر بالخطير، وهو الآن يرقد في غرفة العناية المركزة على أجهزة التنفس الاصطناعي بعد استخراج شظية من رأسه بعملية جراحية.