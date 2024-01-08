الجزيرة توثق صرخات وآلام النازحين في رفح جنوب غزة

وثقت مقاطع مصورة صرخات وآلام النازحين في رفح جنوب قطاع غزة، حيث يعانون من ظروف معيشية صعبة داخل خيام النزوح نتيجة لنقص الموارد الغذائية والضروريات الأساسية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع للشهر الثالث على التوالي.

وتحدثت نساء عن معاناتهن اليومية لتأمين قوت أطفالهن، خاصة وأن نحو 30 شخصا يعيشون في الخيم المنصوبة في شوارع رفح.

ولا يقتصر الوضع على نقص الغذاء والمياه فقط، بل يمتد إلى عدم توفر الدواء لأفراد العائلة، خاصة مع وجود شخص مسن يحتاج إلى تلقي العلاج بشكل منتظم.

وقالت السيدة أم سعد الدين البطران، التي نزحت من مدينة غزة، إن ما جرى في غزة لم يحدث في أي دولة أخرى في العالم.

ومع ذلك، أشارت إلى أنها لن تترك غزة باتجاه مصر أو سيناء، وأكدت الاستمرار في الصمود والثبات قائلة "نحن ثابتون يا نتنياهو".

وأشارت سيدة أخرى إلى معاناة أسرتها، حيث أكدت أن 12 شخصا ينامون على فراشين فقط داخل الخيمة، وتحدثت عن معاناتها في توفير الملابس والغذاء والدواء لأطفالها.

كما تحدث رجل مسن عن معاناته وعجزه في ظل الظروف الصعبة، مشيرا إلى أنه يعاني من أمراض وإصابات تحتاج للعلاج بشكل يومي. وناشد بوقف الحرب على القطاع، إذ قال "أوقفوا الحرب، بكفي جوع".