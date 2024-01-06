الدوحة وبيروت تحذران من جر لبنان لحرب إقليمية

أجرى رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، -أمس الجمعة- اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وناقشا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذّر الجانبان من خطورة المحاولات الرامية إلى جرّ لبنان إلى حرب إقليمية، وشددا على أن اتساع رقعة العنف ودائرة النزاع في المنطقة سيكون لها عواقب وخيمة على المنطقة.

وأكد البلدان ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

ونفّذت إسرائيل غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الثلاثاء الماضي، اغتالت فيها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إضافة إلى قياديين آخرين، و4 من كوادر الحركة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.