انتقادات لإسرائيل بواشنطن وبن غفير: لسنا نجمة أخرى على العلم الأميركي

تواصلت الانتقادات في واشنطن تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة وخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع، في حين رد وزير إسرائيلي بالقول إن بلاده "ليست نجمة أخرى على العلم الأميركي" في إشارة إلى استقلالية قرارها.

وفي تصريح جديد مناهض للحرب، قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز إن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "غير متناسب وغير أخلاقي". ودعا "إلى وقف التمويل الأميركي لحرب نتنياهو غير الأخلاقية على الشعب الفلسطيني".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ترفض تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

وفيما بدا ردا على الموقف الأميركي الرافض لدعوته، قال بن غفير "لسنا نجمة أخرى على العلم الأميركي، والولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا لكن سنفعل ما هو أفضل لإسرائيل"، في إشارة إلى عدم ارتباط تل أبيب بالحليف الأميركي في اتخاذ قراراتها.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال مع الوزير الإسرائيلي في مجلس الحرب بيني غانتس إن "التصريحات المتعلقة بتهجير سكان غزة غير مقبولة وتتعارض مع حل الدولتين".