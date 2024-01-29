عمرو أبو قاسم شهيدا.. قصة جديدة تحكي آلام أهالي غزة

من أنقذوا عمرو أبو قاسم إلى عمرو أبو قاسم شهيدا.. قصة جديدة تحكي آلام ومعاناة أهالي غزة، بدأت فصولها عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الشاب عمرو أبو قاسم فاستُشهد كلٌّ من أمه وأخيه وأختيه، وأصيب باقي أفراد العائلة بالقصف.

وبعد عدة أيام من القصف نشرت آلاء أبو قاسم مقطع فيديو لأخيها عمرو عبر حسابها على إنستغرام وهو يناشد ويطالب بإخراجه من غزة لتلقي العلاج، وقال إن الحروق بلغت نسبتها في جسده 45%، وإنه تم بتر إصبع من يده وإن اليد معرضة للالتهاب وقد يضطر الأطباء لبترها، وهو بحاجة لتدخل جراحي وعلاجي عاجل.

ولكن وبعد أسبوع من المناشدات أعلنت آلاء اليوم الاثنين عن استشهاد أخيها عمرو، ونشرت، عبر حسابها على إنستغرام، "بدناش منكم شي (لا نريد منكم شيئا)، بدناش (لا) مساعداتكم ولا إجراءاتكم ولا موافقتكم ولا تنسيقكم، عمرو أخوي (أخي) استُشهد". وأضافت آلاء "يا رب لك الحمد حتى ترضى، الحمد لله يارب أنك ريحته من العذاب".

بدناش منكم شي ..

عمرو اخوي استشهد .. أخر ما كتبته ألاء أبو قاسم أخت الشهيد عمرو أبو قاسم . pic.twitter.com/usFCvXMmbs — Mohammed _awed (@Mohammed_awed12) January 29, 2024

وبدأ خبر استشهاد عمرو بالانتشار على منصات التواصل ما أثار حالة من الصدمة بين المغردين، وقال مدونون إن قصة عمرو ومناشدته وصلت لملايين الناس حول العالم، وبالرغم من ذلك لم يستطع أحد أن يساعده.

كتبت آلاء أبو قاسم بعد استشهاد أخيها عمرو: "قتله الاحتلال مرة وقتلته الحكومات العربية ألف مرة، لا سامحكم الله ولا عفا عنكم، هو وعائلتي جميعًا خصمكم يوم القيامة"

عمرو استشهد اليوم بعد أسبوع من المعاناة وهو يستغيث ويناشد للسماح له بالسفر للعلاج في الخارج#عمرو_أبو_قاسم_شهيد pic.twitter.com/Dc0qakgnyk — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) January 29, 2024

وأضاف آخرون أن قصة استشهاد عمرو هي مثال على قصص استشهاد آلاف من أهالي غزة الذين أدى نقص الدواء والعلاج والمعدات الطبية وانهيار القطاع الصحي في غزة إلى استشهادهم.

وعلق مدونون على قصة عمرو بأنهم عرفوا قصة الشاب ومعاناته مع الإصابة قبل أن يستشهد، ولكن هناك آلاف الحالات التي أدت إلى استشهاد أصحابها دون أن يدري بهم أحد.

عمرو استشهد .

عمرو مثال عن 10 الاف شهيد نتيجة نقص العلاج والمعدات الطبية وانهيار القطاع الصحي . عمرو عرفنا حكايته وتعرفنا عليه قبل ما يستشهد وفي نفس الوقت في الاف الشهداء ماعرفنا حتى اسمهم ولا حكايتهم .

من #انقذوا_عمرو_ابو_قاسم إلى #عمرو_ابو_قاسم_شهيد pic.twitter.com/EW4qRpKDlz — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 29, 2024

النا أيام بنناشد كل الجهات المعنية لخروج عمرو أبو قاسم يتعالج برا غزة، عمرو استشهد الصبح

يا لطيف شو عقابكم من الله كبير!! كيف رح تقابلوا ربنا؟ كيف كل شخص قادر يعمل اشي بيحط راسه عالمخدة وينام!! عمرو استشهد ولحق بأخته هيا وأروى وأمه خالتو أم محمد وأخوه محمد.. الله يرحمهم pic.twitter.com/z7aE7Shond — Saja Eleyan (@sajaeleyan) January 29, 2024

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن الوضع كارثي في غزة وإن المرضى في المستشفيات وغرف العمليات يستجدون الماء والطعام، وإن عدد المستشفيات في غزة يبلغ 36 مستشفى، وإن 22 منها لا تستطيع تقديم الخدمات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على القطاع، خلّفت حتى اليوم الاثنين 26 ألفا و637 شهيدا، و65 ألفا و387 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.