الآلاف يتظاهرون في أوروبا مطالبين بوقف العدوان على غزة

خرج آلاف المتظاهرين في عدة عواصم أوروبية اليوم السبت للتضامن مع فلسطين والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ نحو 4 أشهر.

ففي العاصمة السويدية ستوكهولم شارك نحو 15 ألف شخص في مظاهرة للتضامن مع فلسطين أمام مقر وزارة الخارجية السويدية مطالبين بوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بقتل أطفال غزة وأخرى تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية خلال عدوانها المتواصل على القطاع، كما رددوا هتافات تطالب بالحرية لفلسطين وتدعو لمقاطعة إسرائيل، معربين عن استنكارهم لمواقف الولايات المتحدة والسويد المؤيدة لتل أبيب.

وفي العاصمة الألمانية برلين طالب متظاهرون بوقف فوري للإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، ونددوا بدعم ألمانيا الرسمي غير المشروط للحكومة الإسرائيلية.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية طالبت في وقت سابق بهدنة إنسانية في غزة واحترام إسرائيل للقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية.

إسرائيل ليست فوق القانون

كما شهدت العاصمة اليونانية أثينا اليوم مسيرة تضامن مع فلسطين، حيث احتشد الآلاف في حديقة الحرية بأثينا، قبل أن يتوجهوا سيرا على الأقدام إلى مقر السفارة الإسرائيلية التي نظموا وقفة احتجاج أمامها ورددوا هتافات تنادي بالعدالة والحرية لفلسطين، كما دعوا لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة باعتبار ذلك السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وطالب المتظاهرون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بدخول المساعدات للشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس جمعية مسلمي اليونان، نعيم الغدور، الذي شارك في المظاهرة، قوله إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكابها إبادة جماعية في غزة أمر مثير للغبطة والسرور بالنسبة للداعمين للقضية الفلسطينية.

وقال إن هذا القرار أظهر لإسرائيل ولأول مرة في التاريخ أنها ليست فوق القانون.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل أمس الجمعة باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، لكن القرار لم ينص بشكل صريح على وقف إطلاق النار.

وقد لاقى قرار المحكمة الدولية ترحيبا دوليا وإقليميا، بما في ذلك ترحيب من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن حركة الجهاد الإسلامي حذرت من استغلال إسرائيل لعدم صدور قرار صريح عن المحكمة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن ذلك يتيح لإسرائيل التصرف كما تشاء.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.