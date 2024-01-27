تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لهزيمة قاسية -أمس الجمعة- أمام هيئة محلفين في مانهاتن بولاية نيويورك بعد أن أمرته بدفع تعويضات، قيمتها 83.3 مليون دولار، إلى الصحفية إي جين كارول التي قالت إنه دمر سمعتها وثقة الناس بها من خلال إنكاره أنه اغتصبها قبل نحو 3 عقود.

كما شمل الأمر القضائي تعويضات عقابية بقيمة 65 مليون دولار بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن ترامب تصرف بشكل سيئ في تعليقاته العامة حول كارول، و7.3 ملايين تعويضات، و11 مليونا لبرنامج إصلاح الضرر اللاحق بالسمعة.

واستغرق الأمر أقل من 3 ساعات كي تتوصل هيئة المحلفين إلى الحكم، وتتجاوز التعويضات بكثير الحد الأدنى الذي كانت تسعى إليه كارول بقيمة 10 ملايين دولار.

ترامب يستأنف

من جهته، قال الرئيس السابق إنه سيستأنف، واصفا حكم هيئة المحلفين بـ "السخيف".

ولم يكن ترامب ملزما بالحضور أو تقديم شهادته، لكنه حضر ليحوّل جلسات محاكماته إلى منصات للترويج لحملته الرئاسية، زاعما أن كل جلسة جزء من محاولة للديمقراطيين لمنع عودته إلى البيت الأبيض.

إدانة ترامب

وكانت كارول قد رفعت دعوى قضائية مدنية -بتهمة التشهير- على ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بسبب إنكاره قبل 5 أشهر من ذلك التاريخ اغتصابها منتصف تسعينيات القرن الماضي في غرفة تبديل ملابس بمتجر تابع لشركة بيرغدورف غودمان في نيويورك.

وأدين ترامب في مايو/أيار الماضي بتهمة الاعتداء جنسيا على كارول عام 1996 والتشهير بها عام 2022، وأُلزم بدفع تعويض سابق لها بقيمة 5 ملايين دولار.

ورغم إدانة المحكمة في نيويورك بالإجماع ترامب في مايو/أيار الماضي، فقد واصل الرئيس السابق تشويه سمعة الصحفية ووصفها بالكاذبة و"المجنونة" وبأنها "امرأة زائفة" تشيع "رواية كاذبة" حتى تبيع كتابا جديدا، قائلا إنه لم ير كارول في حياته، وفق تعبيره.

يشار إلى أن ترامب فاز بسهولة في الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشير على منافسته الوحيدة المتبقية نيكي هيلي، وهو يقترب من أن يصبح المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني ضد الرئيس الحالي جو بايدن.