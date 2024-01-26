الحوثيون يستهدفون سفينة نفط بريطانية ويعلنون مقتل صيادين

أعلن الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين يحيى سريع -اليوم الجمعة- استهداف سفينة نفط بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ، في حين أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للجزيرة تعرض ناقلة نفط لأضرار وإصابتها بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون باليمن.

وأضاف سريع أن الإصابة كانت مباشرة وأدت إلى احتراق سفينة النفط.

من جانبه، قال مسؤول بالبنتاغون للجزيرة إن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بخليج عدن، وسفينة لتحالف حارس الازدهار في طريقها لتقديم العون.

استهداف سفينة تجارية

على صعيد متصل، أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري باندلاع حريق على متن سفينة تجارية بعد إصابتها بصاروخ جنوب شرقي عدن، وأكدت أن طاقم السفينة بخير.

وأوضحت أن الحادث وقع على بعد ميل بحري إلى جنوب شرق عدن وأدى إلى نشوب حريق.

أتى ذلك بعد إعلان مصادر بريطانية في وقت سابق اليوم أن صاروخين انفجرا في عرض البحر بالقرب من سفينة قبالة ميناء عدن دون وقوع أي أضرار.

من جهته، أكد زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي -أمس الخميس- استمرار العمليات في البحر الأحمر حتى يصل الغذاء والدواء إلى كامل قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ طوفان الأقصى.

وتعيق هجمات الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي تمر عبره 12% من التجارة العالمية، وقد تسببت بمضاعفة تكلفة النقل نتيجة تحويل شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا الذي يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة أسبوع تقريبا.

مقتل صيادين

على صعيد متصل، أعلن الحوثيون اليوم الجمعة مقتل 8 صيادين يمنيين بنيران متعمدة من قوات دولية في البحر الأحمر أثناء مزاولتهم مهنتهم في المياه الإقليمية.

وأدانت جماعة الحوثي في بيان استهداف القوات الدولية للصيادين، قائلة إن جثثهم عُثر عليها بعد مرور حوالي شهر من اختفائهم في ظروف غامضة، دون أن تذكر تاريخ مقتل الصيادين أو ما إذا قتلوا بيوم واحد أو على مدى أيام.

واستنكر الحوثيون استمرار الممارسات العدائية من قبل التحالف الأميركي لحماية السفن الإسرائيلية واستخدام القوة والتهديد ضد الصيادين.

ولم تعلق القوات الدولية في البحر الأحمر حتى الآن على إعلان جماعة الحوثي بمقتل الصيادين.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر.