إيران: أي تحرك عسكري إسرائيلي ضدنا سيقابل برد قوي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن أي تحرك عسكري إسرائيلي ضد بلاده سيقابل برد قوي ودون تردد، مشددا على أن استهداف قاعدة تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في كردستان العراق لا يعني استهداف العراق، لأن الموساد عدو للمنطقة.

وقال عبد اللهيان -في جلسة حوارية في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا- إن بلاده قدمت معلومات مخابراتية للعراق بشأن أنشطة جهاز الموساد في إقليم كردستان العراق، لافتا إلى أن الضربات الجوية التي نفذتها بلاده خلال الأيام الماضية في كردستان العراق وجماعة "جيش العدل" في باكستان، لا علاقة لها بالوضع في غزة، بل كان دفاعا عن النفس.

وشدد على أن "بلاده لا تجامل الجماعات الإرهابية التي تستهدف أمننا، سواء وجدت في العراق أو باكستان".

وفي وقت أكد عبد اللهيان احترام إيران لسيادة باكستان واستقلالها، فإنه شدد على أنها سترد بقوة على أي هجوم يهدد أمنها القومي، وقال "لم نستهدف أي مواطنين باكستانيين في الهجمات الصاروخية".

وأضاف "استهدفنا تنظيم جيش العدل، وهو تنظيم إيراني إرهابي"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الأربعاء، استدعت باكستان سفيرها لدى طهران، وطالبت بعدم عودة سفير الأخيرة لديها، احتجاجا على غارات جوية إيرانية، الاثنين، استهدفت إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين، وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

من جهته، اتهم رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني -أمس الثلاثاء- إيران بقتل مدنيين أبرياء في ضربات شنتها على عاصمة الإقليم.

وفي تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بعد الهجوم، قال برزاني إن المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة، وأضاف أن الوقت الحالي ليس مناسبا لانسحاب القوات الأميركية من البلاد.

وقف الحرب بغزة

وبخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة، حذر عبد اللهيان من أن الأضرار ستطال الجميع إذا لم تتوقف جرائم إسرائيل في غزة على الفور، مضيفا أن الحل هو وقف الحرب والتهجير القسري وفتح الممرات الإنسانية الآمنة.

وأكد أنه إذا توقفت الإبادة الجماعية في غزة ستنتهي كل الهجمات في البحر الأحمر، ويعود الاستقرار للمنطقة التي تشهد توسعا للنزاع.

وقال عبد اللهيان إن الولايات المتحدة ارتكبت خطأين إستراتيجيين من خلال دعمها لإسرائيل وضرب الحوثيين.

في حين نفى تقديم إيران أي دعم لجماعة الحوثي في هجماتها في البحر الأحمر، وشدد على أن أمن البحر الأحمر مهم جدا بالنسبة لبلاده، فكل سفن إيران تمر من خلاله.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.