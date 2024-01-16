الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع في العراق وسوريا ردا على هجوم كرمان

قصف الحرس الثوري الإيراني في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بصواريخ باليستية ما سماها "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران" في العراق وسوريا.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "حرس الثورة الإسلامية أعلن تدمير مقرات تجسس وتجمع المجموعات الإرهابية المعادية لإيران في أجزاء من المنطقة باستخدام صواريخ باليستية".

وأبلغت 3 مصادر أمنية رويترز بأن مطار أربيل أوقف حركة الملاحة الجوية بعد سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة أربيل الواقعة في إقليم كردستان شمال العراق.

وقال الحرس الثوري إن القصف يأتي ردا على "الأعمال الإرهابية" الأخيرة داخل إيران.

وأضاف أنه استهدف أيضا قيادات وتجمعات "إرهابية" في سوريا مسؤولة عن التخطيط لهجوم كرمان في إيران.

الحرس الثوري الإيراني يقول إنه قام بقصف "مواقع إرهابية ومقار تجسس في أربيل بالعراق رد على الأعمال الإرهابية الأخيرة داخل #إيران"#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/LyHl6BS1yx — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 15, 2024

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع تفجير مزدوج بالقرب من قبر القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران وأسفر عن مقتل نحو 100 شخص.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هجوم كرمان الذي حدث أثناء مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سليماني في غارة أميركية بمطار بغداد.