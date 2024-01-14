إعلام إسرائيلي: نتنياهو يشكل خطرا على إسرائيل ونطالب بانتخابات مبكرة

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية المواجهة والخلافات بين وزراء في الحكومة الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة، كما ناقشت قرار إيقاف الحرب من استمرارها، ودعوة بعضهم إلى إجراء انتخابات لتشكيل حكومة جديدة، لعدم أهلية الحكومة الحالية.

وبشأن السجال الداخلي، أعربت جنرال احتياط، شوش ربين، وهي موظفة كبيرة في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) سابقا عن تأييدها لإخضاع الوزراء بآلة فحص الكذب.

بينما رأى شلومو شيرف، وهو مدرب منتخب إسرائيل سابقا "أن كل يوم تستمر فيه الحرب على غزة هو يوم جيد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، وأنهم كل يوم يبقون فيه في الحكم يشكّل خطرا على دولة إسرائيل".

وقال إن "نتنياهو يشكل خطرا على دولة إسرائيل"، مضيفا أنه " أمام الدولة الآن فرصة تاريخية لن تعود، وهي أن تقرر مصير غزة وماذا سيكون فيها".

وفي موضوع المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، شدد جنرال احتياط غاي تسور، وهو قائد قوات اليابسة سابقا، على ضرورة عودتهم، وأعلن موقفه الداعم لاستمرارالحرب قائلا " لا يمكننا أن نقول لـ السنوار لقد انتصرت أعِدْ المخطوفين لنا".

ومن جهة أخرى، كشف جنرال احتياط دان هرئيل -وهو نائب رئيس هيئة الأركان والمدير العام لوزراة الأمن سابقا- أن 171 شخصا ممن شغلوا مناصب أمنية أصدروا بيانا طالبوا فيه بإجراء انتخابات مبكرة، وقال إن هناك أغلبية من الشعب تطلب ذلك.