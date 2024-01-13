تركيا تعلن "تحييد" 57 مسلحا كرديا بشمال العراق وسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن الجيش شن غارات جوية في شمال سوريا والعراق واستهدف 54 هدفا للمسلحين الأكراد، و"حيّد" 57 مسلحا.

وأضافت الوزارة -في بيان- أن العمليات نُفذت في شمال سوريا ومناطق متينا وهاكورك وقنديل بشمال العراق مساء السبت.

وأضاف البيان: "في هذا الإطار ارتفع عدد الإرهابيين الذين حيدتهم قواتنا شمالي العراق وسوريا إلى 57 إرهابيا في آخر 24 ساعة". وتستخدم أنقرة عادة كلمة "تحييد" للإشارة إلى القتل.

ومساء السبت، أعلن الجيش التركي أنه ضرب 54 هدفا، ولا سيما كهوف ومخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية تابعة لـحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، وهما مجموعتان مسلحتان كرديتان تعتبرهما تركيا منظمتين "إرهابيتين".

وتأتي غارات وعمليات الجيش التركي شمالي العراق وسوريا، ردا على مقتل 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع مقاتلين من حزب العمال الكردستاني لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق، الجمعة.

وردا على هذا الهجوم العنيف على القوات التركية، عقد الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماعا أمنيا طارئا في إسطنبول حضره وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيسا الأركان والاستخبارات.

وأكد بيان صادر عن المجتمعين أن "تركيا لن تترك دولة إرهابية تتشكل على حدودها الجنوبية".

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على منصة إكس إلقاء القبض على 113 شخصا يشتبه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني -الذي يقاتله الجيش التركي منذ 1984- السبت في 32 من 81 محافظة تركية.

وفي ظل هذه الأجواء، قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري، تأجيل تقديم بعض مرشحيهم للانتخابات البلدية الذي كان مقررا في نهاية الأسبوع الحالي. وتجرى الانتخابات في 31 مارس/آذار.