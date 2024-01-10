إسقاط طائرة مسيّرة فوق قاعدة أميركية شمالي العراق

قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن أنظمة دفاعية أسقطت طائرة مسيرة مسلحة فوق مطار أربيل حيث تتمركز قوات أميركية ودولية.

وأفاد بيان للجهاز بأنه "تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات غير الشرعية، استهدفت القاعدة العسكرية للتحالف الدولي، في مطار أربيل الدولي مساء الأربعاء".

وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" -التي تضم فصائل مسلحة مرتبطة بالحشد الشعبي– الهجوم على قاعدة التحالف قرب مطار أربيل.

وأفاد مسؤولون أميركيون بوقوع أكثر من 100 هجوم ضد مصالح أميركية في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وردت واشنطن أكثر من مرة على تلك الهجمات بقصف مواقع للفصائل المسلحة في العراق، ومواقع تابعة لإيران في سوريا، آخرها ضربة في بغداد في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري أدت إلى مقتل قيادي في أحد فصائل الحشد الشعبي.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية ضمن تحالف دولي أنشئ عام 2014.